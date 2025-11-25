Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna IGIMS में जल्द मरीजों को मिलेगा एक साथ 30 डायलिसिस का लाभ

    By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    पटना के आईजीआईएमएस में अब एक साथ 34 मरीजों की डायलिसिस हो सकेगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत बने नए डायलिसिस सेंटर में 22 यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों के लिए अलग मशीनें होंगी। हर दिन 25-30 मरीजों की डायलिसिस हो रही है और अगले महीने नए सेंटर के शुरू होने की संभावना है। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    डॉ. नलिनी रंजन, पटना। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आईजीआईएमएस), पटना में जल्द ही एक बार में एक साथ 34 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 24 घंटे में 100 से अधिक मरीजों की डायलिसिस किए जा सकेंगे। इससे मरीजों को डायलिसिस के लिए भर्ती करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत संस्थान में डायलिसिस सेंटर बनने का कार्य वर्ष 2021 में आरंभ हुआ था। कई तकनीकी पेंच को दुरुस्त करते हुए निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस केंद्र में 22 नए डायलिसिस यूनिट स्थापित किए जा रहे है। जबकि, पूर्व से यहां 12 डायलिसिस मशीन कार्यरत है।

    अब नए यूनिट के तैयार होने से विभिन्न प्रकार के संक्रमित मरीजों के लिए सुरक्षित रूप से मशीन कार्यरत रहेंगे। उनके लिए अलग से डेडिकेटेड मशीन कार्यरत रहने से ऐसे मरीजों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। व

    र्तमान में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आदि संक्रमित मरीजों के लिए एक-एक डायलिसिस मशीन चल रही हैं, जबकि ऐसी सुविधा चुनींदे संस्थान में है। इस कारण से उन मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    ज्यादा मरीजों को मिलेगी लाभ

    आईजीआईएमएस नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. ओम कुमार ने बताया कि संस्थान के इमरजेंसी, मेडिसीन एवं नेफ्रोलॉजी विभाग में वर्तमान में 12 डायलिसिस यूनिट चालू है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत नए भवन का निर्माण किया गया है। अब यहां 18 और यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इससे एक साथ 30 मरीजों का डायलिसिस आरंभ हो जाएगा। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी।

    संस्थान में हर दिन हो रहे 25-30 मरीजों की डायलिसिस

    संस्थान में वर्तमान में हर दिन 25-30 मरीजों की हर दिन डायलिसिस होती है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार की ओर से हर जिले में डायलिसिस के लिए विशेष योजना के तहत मदद दी गई थी। इसके तहत लगभग सभी जिले के सदर अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर बनाएं गए है। वहां मरीजों की मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

    अगले महीने शुभारंभ हाेने की संभावना

    चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि नए डायलिसिस सेंटर बन कर लगभग तैयार हो गया है। अब उपकरणों को स्थापित कर शुभारंभ कराया जाएगा। उम्मीद है कि शुभारंभ अगले महीने हो जाएं। उन्होंने बताया कि आइजीआइएमएस की नेफ्रोलाजी यूनिट काफी मजबूत है। यहां एक सौ से अधिक किडनी प्रत्यारोपण हो चुके है।