    IGIMS ने रचा इतिहास, एक ही सर्जरी में मुंह और किडनी के दो अलग-अलग कैंसर सफलतापूर्वक हटाए

    By Nalini Ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:33 AM (IST)

    पटना के आइजीआइएमएस अस्पताल ने एक मरीज के मुंह और किडनी में फैले दो अलग-अलग कैंसर का सफल ऑपरेशन किया। नवादा के 56 वर्षीय मरीज का अन्यत्र मुंह के कैंसर ...और पढ़ें

    दो अलग-अलग कैंसर सफलतापूर्वक हटाए

    जागरण संवाददाता, पटना। आइजीआइएमएस के सर्जिकल ओंकोलाजी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए एक मरीज के दो अलग-अलग अंगों में फैले जटिल कैंसर का एक साथ सफल ऑपरेशन किया गया। यह उपलब्धि न केवल उन्नत चिकित्सा तकनीक का प्रमाण है बल्कि गंभीर कैंसर रोगियों के लिए नई उम्मीद भी है। 

    चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि नवादा के 56 वर्षीय मरीज को तीन माह से मुंह के कैंसर का उपचार अन्यत्र चल रहा था, लेकिन समुचित इलाज नहीं मिलने से कैंसर उन्नत अवस्था में पहुंच गया। 

    आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क उपचार

    अंततः मरीज ने आइजीआइएमएस के सर्जिकल ओंकोलाजी विभाग में अतिरिक्त प्राध्यापक डॉ. शशि सिंह पवार से ओपीडी में संपर्क किया। इसके बाद उन्हें आयुष्मान भारत के तहत भर्ती कर उनका निशुल्क उपचार किया गया।

    जांच में पता चला कि मरीज को बाएं मैक्सिला (जबड़ा क्षेत्र) में कैंसर के साथ-साथ दाएं किडनी में भी कैंसर विकसित हो चुका है। बायोप्सी रिपोर्ट में दोनों अंगों में अलग-अलग प्रकार के कैंसर की पुष्टि हुई, जिससे मामला और चुनौतीपूर्ण हो गया। 

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉ. शशि पवार की टीम ने दोनों कैंसर की सर्जरी एक ही चरण में करने का निर्णय लिया। करीब चार घंटे चली इस जटिल सर्जरी को टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके तहत न केवल मैक्सिला का कैंसर हटाया गया, बल्कि मरीज की जटिल प्लास्टिक सर्जरी भी की गई। सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। 

    ऑपरेशन करने वाली टीम

    इस उपलब्धि में विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार, रेजीडेंट डाक्टर डा. सुधीर, डॉ. प्रभजोत, डॉ. हार्दिक और डॉ. बी. शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। निश्चेतना विभाग से विभागाध्यक्ष डॉ. पीके दुबे एवं डॉ. अनन्तु की टीम, तथा नर्सिंग स्टाफ में सिस्टर मंजुला, ब्रदर शैलेश और सचिन ने विशेष भूमिका निभाई। 

    आइजीआइएमएस के उप निदेशक डा. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने पूरी सर्जिकल टीम को बधाई दी। संस्थान के निदेशक डॉ. बिन्दे कुमार ने कहा कि ऐसे उपचारों से गरीब व जरूरतमंद मरीजों में विश्वास बढ़ रहा है और संस्थान आगे भी इस तरह की जटिल सर्जरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।