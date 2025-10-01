पटना में 10 कृत्रिम तालाबों में होगा मूर्ति विसर्जन, लाइसेंस लेना जरूरी और पुलिस करेगी निगरानी

पटना में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक है। नगर निगम ने गंगा घाटों के पास कृत्रिम तालाब बनवाए हैं। पुलिस के अनुसार बिना लाइसेंस के जुलूस नहीं निकाला जा सकता और सभी पंडालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। विसर्जन स्थलों पर मजिस्ट्रेट और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत किसी भी प्रवाहित जल में प्रतिमा विसर्जन पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसके अनुपालन के लिए नगर निगम प्रतिमा विसर्जन के लिए गंगा घाटों के पास 10 कृत्रिम तालाब बनाए हैं। इसके अतिरिक्त शहर के अन्य क्षेत्रों में भी नगर निकाय प्रतिमा विसर्जन के लिए कृत्रिम घाट तैयार किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं पुलिस प्रशासन ने कहा है कि बिना लाइसेंस के कोई भी मूर्ति विसर्जन या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सभी पूजा पंडालों को संबंधित थाना से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी जुलूस की वीडियोग्राफी भी जरूरी की गई है।

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान सभी कृत्रिम तालाबों व घाटों पर तीन पालियों में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। आपदा प्रबंधन को नाव, नाविक, गोताखोर व एसडीआरएफ की टीमें भी हर घाट पर मौजूद रहेंगी।