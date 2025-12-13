जागरण संवाददाता पटना। All India Civil Service Athletics Championship: कलम की स्याही घिस अफसर बने महिला-पुरुष शुक्रवार को खेल मैदान पर पसीना बहाते दिखे। फाइलों में नजर दौड़ाते आइएएस-आइपीएस व सरकारी कर्मचारियों ने पाटलिपुत्र खेल परिसर के ट्रैक पर फर्राटा भरना शुरू किया, तो सबकी जुबान से यही निकला, दम तो अभी भी है।

तीन दिवसीय अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शनिवार को शुभारंभ हुआ। 31 राज्य एवं केंद्रीय सचिवालय की टीमों से सजी चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया। प्रत्यय अमृत ने प्रदेश को एक उभरते हुए खेल गंतव्य के रूप में रेखांकित करते हुए राज्य द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित प्रमुख खेल आयोजनों का उल्लेख किया। बिहार की समृद्ध संस्‍कृत‍ि मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार अपनी समृद्ध संस्कृति और खेल खिलाड़ियों के प्रति आत्मीय आतिथ्य के लिए जाना जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रतियोगिता न केवल खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि देशभर के सिविल सेवकों के बीच आपसी सौहार्द और सहयोग को भी मजबूत करेगी।

इसके पहले 31 टीमों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इसके उपरांत बिहार सचिवालय खेल फाउंडेशन एवं अखिल भारतीय सिविल सेवा के ध्वज का ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. बी. राजेंद्र, एसबीपीडीसीएल के एमडी महेंद्र कुमार एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम के एमडी शीर्षत कपिल अशोक सहित बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बिहार से 54 एथलीट ले रहे प्रतियोगिता में भाग प्रतियोगिता में बिहार, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि राज्यों की भागीदारी है। कुल 1,084 प्रतिभागियों में 702 पुरुष, 328 महिला और 54 अधिकारी शामिल हैं।