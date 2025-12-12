IAS Transfer: तीन नए विभागों में पहली पोस्टिंग, दो नए कमिश्नर भी बनाए गए, उच्च शिक्षा विभाग के पहले सचिव बनें राजीव रौशन

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार सरकार ने मंगलवार की कैबिनेट बैठक के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए तीन नए विभागों में पहली बार अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी है। इसके साथ ही दो प्रमंडलों में नए आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इसी के तहत नए विभागों के गठन के साथ उन पर अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन नए विभागों में पहली बार सचिव नियुक्त नए गठित उच्च शिक्षा विभाग में पहले सचिव के रूप में 2010 बैच के आईएएस राजीव रौशन को नियुक्त किया गया है। वे फिलहाल सारण प्रमंडल के आयुक्त हैं और अब उच्च शिक्षा विभाग में नई जिम्मेदारी संभालेंगे।

इसी तरह युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में पहले सचिव के रूप में 2010 बैच के ही आईएएस कौशल किशोर की तैनाती की गई है, जिन्हें दरभंगा प्रमंडल आयुक्त के पद से स्थानांतरित किया गया है।

तीसरे नए विभाग नागर विमानन विभाग में 2011 बैच के आईएएस निलेश रामचंद्र देवरे को विशेष सचिव बनाया गया है। वे पहले मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव थे और अब सिविल एविएशन विभाग के प्रभारी सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

दो नए प्रमंडल आयुक्तों की नियुक्ति भागलपुर प्रमंडल आयुक्त पद पर कार्यरत 2010 बैच के आईएएस हिमांशु कुमार राय को अब दरभंगा प्रमंडल आयुक्त के रूप में भेजा गया है। वहीं मुंगेर प्रमंडल आयुक्त 2010 बैच के आईएएस अवनीश कुमार सिंह को भागलपुर प्रमंडल आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार प्रमंडल स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दो नए निदेशालयों का गठन, तीन विभागों के नाम बदले कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया कि युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागर विमानन विभागों के गठन के साथ दो नए निदेशालय भी बनाए जाएंगे। साथ ही तीन मौजूदा विभागों के नाम बदले गए हैं—

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

श्रम संसाधन विभाग अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग अब कला एवं संस्कृति विभाग उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारियां नए बने उच्च शिक्षा विभाग को कुल 17 महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें विश्वविद्यालयों का प्रशासन, शोध संस्थानों का नियंत्रण, भाषा अकादमियों का संचालन, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का प्रशासन, शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण, शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े कार्य तथा प्रबंधन, विधि और तकनीकी शिक्षा संस्थानों का गठन एवं संचालन शामिल है।