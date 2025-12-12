राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 34 अफसरों को शुक्रवार को नयी जिम्मेवारी दी गई। अनिल कुमार को सूचना एवं जनसंपर्क का निदेशक बनाया गया है। कई जिलों में नए उप विकास आयुक्त तथा अनुमंडलाें में नए एसडीओ तैनात किए गए हैं।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक मयंक बरवड़े को योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

पदस्थापना को प्रतीक्षारत धर्मेंद्र कुमार को निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के रूप में पदस्थापित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव के रूप में तैनात उपेंद्र प्रसाद को अपर सचिव श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बनाया गया है।

नवीन कुमार सिंह बने पंचायती राज के निदेशक समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के रूप में तैनात नवीन कुमार सिंह को निदेशक पंचायती राज की जिम्मेदारी दी गई है। पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत डा. विद्यानंद सिंह को हस्तकरघा निदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया है।

पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे सुनील कुमार-1 को निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार पांडेय को कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति का जिम्मा दिया गया है। निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण श्याम बिहारी मीणा को बिहार राज्य योजना पर्षद का अपर सचिव बनाया गया है। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग में अपर सचिव सुनील कुमार को प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम बनाया गया है।

तुषार सिंगला बनाए गए मत्‍स्‍य निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत को निदेशक भू -अभिलेख एवं परिमाप के रूप में पदस्थापित किया गया है। पदस्थापना को प्रतीक्षारत अमन समीर को निदेशक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का जिम्मा गया है।

पदस्थापना को प्रतीक्षारत मनेश कुमार मीणा को निदेशक खान बनाया गया है। पदस्थापना को प्रतीक्षारत तुषार सिंगला को निदेशक मत्स्य का जिम्मा सौंपा गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे मनोज कुमार रजक को अपर सचिव नगर विकास एवं आवास बनाया गया है।

पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे धनंजय कुमार को अपर सचिव स्वास्थ्य बनाया गया है। प्रतीक्षारत आरिफ हसन को राज्य परिवहन आयुक्त बनाया गया है। अनिल कुमार को निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क बनाया गया है। नगर आयुक्त गया, कुमार अनुराग को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। पश्चिम चंपारण के उप विकास आयुक्त सुमित कुमार को परियोजना निदेशक बिहार एड्स नियंत्रण सोसायटी बनाया गया है। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्‍त बने प्राथम‍िक शिक्षा निदेशक पूर्वी चंपारण के नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव को निदेशक कृषि बनाया गया है। गया के उप विकास आयुक्त नवीन कुमार को परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना के रूप में पदस्थापित किया गया है।

सारण के उप विकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विक्रम विरकर को निदेशक प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी दी गई है। नवादा की उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी को निदेशक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण बनाया गया है। उप विकास आयुक्त बक्सर आकाश चौधरी को उप विकास आयुक्त बेगूसराय बनाया गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहीं नीलिमा साहू को नवादा का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। प्रतीक्षारत निहारिका छवि को बक्सर का डीडीसी बनाया गया है। निशांत सिहारा बनाए गए मोतिहारी के एसडीओ सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष कार्य अधिकारी निशांत सिहारा को एसडीओ मोतिहारी का जिम्मा दिया गया है। पटना नगर निगम में अपर नगर आयुक्त प्रद्युम्ण सिंह को एसडीओ कटिहार के रूप में पदस्थापित किया गया है।