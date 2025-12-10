राज्य ब्यूरो, पटना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को विभागीय सभागार में आयोजित समारोह में बुधवार को विदाई दी गई। वे सारण के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि आप सभी की मेहनत से ही इस विभाग में बेहतर कार्य हो सका। काम के प्रति ईमानदार होने से सफलता मिलती है। बिहार को देखने की मानसिकता और सोच में बदलाव की जरूरत है। कोई भी काम दिल से करना चाहिए। दोनों एजेंसियां भी बेहतर कार्य कर रही है। अपर सचिव राजीव कुमार सिंह ने कहा कि आप विभाग से ज्यादा खुद ध्यान देते थे, इससे विभाग में काफी बदलाव आया है।

संयुक्त सचिव बिदु भूषण चौधरी ने कहा कि आपके काम करने के तरीके से विभाग नये मुकाम पर पहुंचा है। सुनील कुमार पाठक, राजेश चंद्रा सहित अन्य अधिकारियों ने निदेशक वैभव श्रीवास्तव के कार्य की सराहना की। उन्हें अंगवस्त्र, मोमेंटों और पुष्पगुच्छ देकर विदाई दी गई। इस मौके पर अपर सचिव सत्येंद्र कुमार, संयुक्त निदेशक रविभूषण सहाय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। संचालन उपनिदेशक नीना झा ने किया। बार्डर यूनिटी रन 13 को, गृह राज्यमंत्री दिखाएंगे झंडी सशस्त्र सीमा बल (SSB) के 62 वर्ष पूरे होने पर 13 दिसंबर को बार्डर यूनिटी रन का आयोजन किया जाएगा। य हआयोजन पटना सीमांत के अंतर्गत पश्चिम चंपारण से अररिया तक कुल 649 किमी लंबे क्षेत्र की सभी वाहिनियों में 74 दौड़ आयोजित की जाएगी।