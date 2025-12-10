Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार के IAS अधिकारी ने बताया कैसे म‍िलती है सफलता, बिहार के प्रत‍ि मानस‍िकता बदलने की भी दी सलाह

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    बिहार के आईएएस अधिकारी वैभव श्रीवास्‍तव ने सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने बिहार के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने की स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    वैभव श्रीवास्‍तव को सम्‍मानित करते विभागीय अधिकारी। सौ-व‍िभाग

    राज्य ब्यूरो, पटना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को विभागीय सभागार में आयोजित समारोह में बुधवार को विदाई दी गई। वे सारण के जिलाधिकारी बनाए गए हैं।

    अपने संबोधन में उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि आप सभी की मेहनत से ही इस विभाग में बेहतर कार्य हो सका। काम के प्रति ईमानदार होने से सफलता मिलती है।

    बिहार को देखने की मानसिकता और सोच में बदलाव की जरूरत है। कोई भी काम दिल से करना चाहिए। दोनों एजेंसियां भी बेहतर कार्य कर रही है। अपर सचिव राजीव कुमार सिंह ने कहा कि आप विभाग से ज्यादा खुद ध्यान देते थे, इससे विभाग में काफी बदलाव आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संयुक्त सचिव बिदु भूषण चौधरी ने कहा कि आपके काम करने के तरीके से विभाग नये मुकाम पर पहुंचा है। सुनील कुमार पाठक, राजेश चंद्रा सहित अन्य अधिकारियों ने निदेशक वैभव श्रीवास्तव के कार्य की सराहना की।

    उन्हें अंगवस्त्र, मोमेंटों और पुष्पगुच्छ देकर विदाई दी गई। इस मौके पर अपर सचिव सत्येंद्र कुमार, संयुक्त निदेशक रविभूषण सहाय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। संचालन उपनिदेशक नीना झा ने किया।

    बार्डर यूनिटी रन 13 को, गृह राज्यमंत्री दिखाएंगे झंडी 

    सशस्त्र सीमा बल (SSB) के 62 वर्ष पूरे होने पर 13 दिसंबर को बार्डर यूनिटी रन का आयोजन किया जाएगा। य हआयोजन पटना सीमांत के अंतर्गत पश्चिम चंपारण से अररिया तक कुल 649 किमी लंबे क्षेत्र की सभी वाहिनियों में 74 दौड़ आयोजित की जाएगी।

    एसएसबी के अनुसार, मुख्य आयोजन 47वीं वाहिनी रक्सौल में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे जो बार्डर यूनिटी रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

    वहीं पश्चिमी चंपारण के सांसद डा. संजय जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर एसएसबी पटना के आइजी निशीत कुमार उज्ज्वल, डीआइजी एस सुब्रह्मन्यम समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे।