सनकी पति ने पत्नी को पीटकर कमरे में किया बंद, डायल 112 ने बचाई जान; पटना एम्स रेफर

जागरण संवाददाता, नौबतपुर(पटना)। थाना क्षेत्र के रेगनियाबाग गांव में बुधवार को एक सनकी पति पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे कमरे में बंद कर फरार हो गया। महिला की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग जुटे और तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी।

जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से घर का ताला तोड़कर महिला को बाहर निकाला। जब दरवाजा खुला तो महिला बदहवास अवस्था में कमरे के भीतर पड़ी थी। शरीर पर चोट के कई निशान थे और वह दर्द से कराह रही थी।

पटना एम्स रेफर पुलिस ने आनन-फानन में जख्मी महिला को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल नौबतपुर लाया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए पटना एम्स रेफर कर दिया। जख्मी महिला की पहचान गीता देवी, पति राकेश कुमार, निवासी रेगनियाबाग, थाना नौबतपुर, के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गीता देवी की शादी वर्ष 2013 में राकेश कुमार से हुई थी। गीता देवी का मायका बिहटा थाना क्षेत्र के अल्हणपुरा गांव में है। उनके दो बच्चे हैं — एक बेटी और एक बेटा।

घर खर्च चलाने के लिए बाहर काम करने जाती थी गीता देवी के भाई मनीष कुमार ने बताया कि “मेरी दीदी को उसका पति राकेश कुमार अक्सर मारता-पीटता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के खर्च का ध्यान नहीं रखता था। मजबूरी में दीदी घर का खर्च चलाने के लिए बाहर काम करने जाती थी, इसी बात से वह नाराज रहता था।