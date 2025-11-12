सनकी पति ने पत्नी को पीटकर कमरे में किया बंद, डायल 112 ने बचाई जान; पटना एम्स रेफर
पटना के नौबतपुर में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसियों ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया, जिन्होंने महिला को बचाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला, गीता देवी, को पटना एम्स रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नौबतपुर(पटना)। थाना क्षेत्र के रेगनियाबाग गांव में बुधवार को एक सनकी पति पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे कमरे में बंद कर फरार हो गया। महिला की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग जुटे और तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी।
जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से घर का ताला तोड़कर महिला को बाहर निकाला। जब दरवाजा खुला तो महिला बदहवास अवस्था में कमरे के भीतर पड़ी थी। शरीर पर चोट के कई निशान थे और वह दर्द से कराह रही थी।
पटना एम्स रेफर
पुलिस ने आनन-फानन में जख्मी महिला को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल नौबतपुर लाया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए पटना एम्स रेफर कर दिया।
जख्मी महिला की पहचान गीता देवी, पति राकेश कुमार, निवासी रेगनियाबाग, थाना नौबतपुर, के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गीता देवी की शादी वर्ष 2013 में राकेश कुमार से हुई थी। गीता देवी का मायका बिहटा थाना क्षेत्र के अल्हणपुरा गांव में है। उनके दो बच्चे हैं — एक बेटी और एक बेटा।
घर खर्च चलाने के लिए बाहर काम करने जाती थी
गीता देवी के भाई मनीष कुमार ने बताया कि “मेरी दीदी को उसका पति राकेश कुमार अक्सर मारता-पीटता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के खर्च का ध्यान नहीं रखता था। मजबूरी में दीदी घर का खर्च चलाने के लिए बाहर काम करने जाती थी, इसी बात से वह नाराज रहता था।
आज जब गांव वालों ने फोन किया कि दीदी के साथ फिर से कुछ गलत हुआ है, तो हम दौड़े आए। यहां पहुंचे तो देखा कि 112 की टीम घायल दीदी को गाड़ी में लेकर अस्पताल जा रही थी।”
इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन दिया गया है।आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
