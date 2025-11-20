नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अलर्ट पर अस्पताल, PMCH में 45 और IGIMS में 30 बेड सुरक्षित
नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनज़र पटना के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। पीएमसीएच में 45 और आईजीआईएमएस में 30 बेड सुरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है।
दो से तीन लाख की आम भीड़ के जुटने के अनुमान के बीच सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों मोर्चों पर तैयारियां हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के सभी प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर गांधी मैदान के सभी मुख्य गेटों पर डाक्टरों की टीम, जीवनरक्षक दवाएं, प्राथमिक उपचार किट और एंबुलेंस तैनात रहेंगे। बड़े पैमाने पर भीड़ के कारण किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने, बेहोश होने या अन्य चिकित्सा आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है।
सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि सभी एंबुलेंस अलर्ट मोड में रहेंगी और जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल पीएमसीएच, एनएमसीएच या आइजीआइएमएस भेजा जाएगा।
पीएमसीएच को शपथ ग्रहण के मद्देनजर कंटीजेंट हास्पिटल घोषित कर दिया गया है। अधीक्षक डा. आइएस ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में कुल 45 बेड रिजर्व किए गए हैं। इसमें दो मेडिकल और दो सर्जिकल सहित कुल चार आईसीयू शामिल हैं।
साथ ही आपरेशन थिएटर तैयार रखा गया है और सभी आवश्यक दवाओं का अतिरिक्त स्टाक सुनिश्चित कर दिया गया है। वरिष्ठ चिकित्सकों का ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया है।
वहीं, आइजीआइएमएस प्रशासन के अनुसार संस्थान में 30 बेड रिजर्व पर रखे गए हैं। आईसीयू सपोर्ट, इमरजेंसी ट्रॉमा देखभाल और विशेषज्ञ चिकित्सकों को अलर्ट पर रखा गया है।
इसके अतिरिक्त गांधी मैदान के आसपास स्थित निजी अस्पताल जयप्रभा मेदांता, तारा हास्पिटल, रूबन अस्पताल सहित अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
