नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अलर्ट पर अस्पताल, PMCH में 45 और IGIMS में 30 बेड सुरक्षित

जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। दो से तीन लाख की आम भीड़ के जुटने के अनुमान के बीच सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों मोर्चों पर तैयारियां हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के सभी प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर गांधी मैदान के सभी मुख्य गेटों पर डाक्टरों की टीम, जीवनरक्षक दवाएं, प्राथमिक उपचार किट और एंबुलेंस तैनात रहेंगे। बड़े पैमाने पर भीड़ के कारण किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने, बेहोश होने या अन्य चिकित्सा आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है।

सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि सभी एंबुलेंस अलर्ट मोड में रहेंगी और जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल पीएमसीएच, एनएमसीएच या आइजीआइएमएस भेजा जाएगा। पीएमसीएच को शपथ ग्रहण के मद्देनजर कंटीजेंट हास्पिटल घोषित कर दिया गया है। अधीक्षक डा. आइएस ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में कुल 45 बेड रिजर्व किए गए हैं। इसमें दो मेडिकल और दो सर्जिकल सहित कुल चार आईसीयू शामिल हैं।