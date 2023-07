Bihar: फल-फूल की खेती की तरफ किसानों को आकर्षित करेगी सरकार... बागवानी मिशन का बढ़ा दायरा, अनुदान राशि भी बढ़ी

Bihar राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को मुख्य रूप से फल फूल मसाला एवं सुगंधित पौधे की खेती के प्रति किसानों को प्रेरित कर आय बढ़ाने और अतिरिक्त रोजगार सृजन करना है। योजना का लाभ लेने के किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट कृषि विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को अनुदान भुगतना के लिए राशि का जिलेवार आवंटन जारी कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के चयन से वंचित 15 जिलों के किसानों को राज्य सरकार देगी मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना का लाभ।

राज्य ब्यूरो, पटना: मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत राज्य के 15 जिलों के किसानों को कृषि विभाग विशेष अनुदान देगा। योजना के तहत बहुवर्षीय फलदार पौधे (आम, लीची, अमरूद आदिक) के बाग को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर तय लागत 60 हजार रुपये पर सरकार 50 प्रतिशत यानी 30 हजार रुपये का अनुदान किसानों को देगी। तीन चरणों (60:20:20 प्रतिशत) में अनुदान का भुगतान किया जाएगा। फूलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर की 40 हजार रुपये लागत पर 50 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत अनुदान कर दिया गया है। इस आधार पर 28 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार देगी। योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना भारत सरकार की ओर से संचालित राज्य के 23 जिलों में एमआईडीएच (राष्ट्रीय बागवानी मिशन ) के तर्ज पर है। आय बढ़ाना और रोजगार सृजन मकोसद इसके जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को मुख्य रूप से फल, फूल, मसाला एवं सुगंधित पौधे की खेती के प्रति किसानों को प्रेरित कर आय बढ़ाने और अतिरिक्त रोजगार सृजन करना है। योजना का लाभ लेने के किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट कृषि विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को अनुदान भुगतना के लिए राशि का जिलेवार आवंटन जारी कर दिया गया है। किसानों को योजना के तहत कम से कम करीब आठ कट्ठा यानी .25 एकड़ में (0.1 हेक्टेयर) में बागवनी करनी होगी। 15 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ राज्य सरकार की इस योजना का लाभ 15 जिलों के किसानों को मिलेगा। इसमें अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल जिले के किसानों को मिलेगा।

