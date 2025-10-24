दानापुर में चमकी ऑटो चालक की ईमानदारी, पूर्व सैनिक को लौटाए छूटे हुए 10 लाख के गहने

संवाद सहयोगी, दानापुर। कहते हैं कि दूसरे का लाख मेरे लिए खाक है। इस कहावत को एक ऑटो चालक ने चरितार्थ किया है। एक पूर्व सैनिक के लाखों के जेवरात से भरा बैग ऑटो में छूट जाने के बाद, चालक ने उसे खोजकर लौटा दिया। पूर्व सैनिक, जो अपने जेवरात के खो जाने से परेशान थे, अब वापस मिलने पर राहत की सांस ली और चालक का आभार जताया।

शाहपुर के कोठिया निवासी ऑटो चालक पंकज गिरी ने बताया कि यह किसी की अमानत थी, जिसे वह कभी नहीं रख सकते थे। गुरुवार को एक दंपती, पूर्व सैनिक लाल जी ठाकुर बक्सर से मगध एक्सप्रेस से दानापुर स्टेशन पर उतरे।

पुलिस को बताई सारी बात दानापुर स्टेशन पर उन्होंने सगुना मोड़ के लिए एक ऑटो पकड़ी। सगुना मोड़ के निकट वे एक छोटा बैग लेकर उतर गए, जबकि दूसरा बैग ऑटो में ही छूट गया। कुछ समय बाद, पंकज गिरी की नजर उस बैग पर पड़ी। जब काफी देर तक कोई नहीं आया, तो उन्होंने बैग लेकर रूपसपुर थाना पहुंच गए और सारी बात पुलिस को बताई।

थानाध्यक्ष ने बैग खोला, जिसमें एक नंबर मिला। बैग में जेवरात और अन्य सामान थे। नंबर से संपर्क कर पूर्व सैनिक लाल जी ठाकुर को बुलाया गया। बैग देखते ही लाल जी ठाकुर ने चालक को धन्यवाद देना शुरू कर दिया।