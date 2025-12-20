इसके साथ ही राज्य में एआरटी सेंटरों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। फिलहाल 26 जिलों में 29 एआरटी सेंटर संचालित हैं। इसके बावजूद कई जिलों के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिले जाना पड़ता है। वर्ष 2021 के बाद राज्य में 15 नए एआरटी सेंटर खोले जा चुके हैं, जिससे इनकी संख्या 29 तक पहुंची है।

राज्य ब्यूरो, पटना। ART Center: एचआईवी से संक्रमित लोगों को अब इलाज, दवा और परामर्श के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साल के अंत तक बिहार में पांच नए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) सेंटर खुल जाएंगे।

जिन जिलों में एआरटी सेंटर की सुविधा उपलब्ध है उनमें पटना, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मोतिहारी, सीतामढ़ी, आरा, छपरा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका, मुजफ्फरपुर, बेतिया, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, गया, औरंगाबाद और रोहतास शामिल हैं।

अररिया, मधेपुरा, सहरसा, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, शिवहर और जहानाबाद जैसे जिलों में फिलहाल लिंक एआरटी सेंटर के माध्यम से मरीजों को इलाज और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पांच नए एआरटी सेंटर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (Patna AIIMS) पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) पटना, नालंदा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (NMCH) पटना, ईएसआईसी मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल बिहटा और माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कालेज एवं एलएसके हास्पिटल किशनगंज में स्थापित किए जाएंगे।