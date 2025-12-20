ड‍िज‍िटलल डेस्‍क, पटना। Bihar Hizab Controversy: हिजाब प्रकरण के बाद बिहार की आयुष डॉक्‍टर नुसरत परवीन को तीन लाख सैलरी, मनचाही पोस्‍ट‍िंग और सुरक्षा का ऑफर देकर झारखंड के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री इरफान अंसारी (Jharkhand Health Minister Irfan Ansari) घिर गए हैं।

JDU ने कहा है कि उन्‍हें तो अपने विभाग की वास्‍तव‍िकता जानकारी भी नहीं है। एनआरएचएम की नियुक्‍त‍ि में आप सदस्‍य नहीं हैं, आपको नियुक्‍त‍ि का अधिकार नहीं है। जदयू प्रवक्‍ता नीरज कुमार ने बयान जारी कर तल्‍ख लहजे में इरफान अंसारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा है क‍ि जो कार्यरत हैं उन्‍हें तो 40 हजार प्रत‍िमाह ही देते हैं और बिहार की बेटी की ऑफर कर दिया क‍ि तीन लाख रुपये देंगे।

क‍िस आधार पर क‍िया झूठा वादा कम्‍यूनिटी हेल्‍थ ऑफ‍िसर (CHO) जो यूनानी और होम्‍योपैथ से आयुष चि‍क‍ित्‍सक होते हैं, उन्‍हें 25 हजार रुपये महीना देते हैं। तो आपको यह अधिकार क‍िसने दिया। आपको अपने व‍िभाग के जो कर्मी हैं और डॉक्‍टर हैं, उनकी सेवा शर्तों के बारे में जानकारी है नहीं। आपको मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आपको पैगंबर की इच्‍छा का भी ध्‍यान नहीं रखा और असत्‍य बोला। बेटियों के साथ असत्‍य बोला। इसके लिए अविलंब माफी मांग‍िए।

खुद की तरह बेटियों को भी कंट्रेक्‍ट पर बहाल करना चाहते खुद तो कंट्रेक्‍ट पर राजनीत‍ि में बहाल होते हैं। बेटियों को भी कंट्रेक्‍ट पर? अरे बिहार है, ब‍िहार में बेट‍ियां अगर सरकारी नौकरी हर धर्म और जात‍ि के लोग कर रहे हैं।