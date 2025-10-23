पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, कई वाहन चालकों से हथियार के दम पर लूट; मोबाइल भी छीना
पंडारक थाना क्षेत्र में सरहन डैम के पास बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक हाईवा चालकों से लूटपाट की और मारपीट की। एक चालक ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार, वाहन पलटने से लगे जाम के दौरान हथियारबंद बदमाशों ने चालकों से पैसे और मोबाइल छीने। चालकों ने सड़क बनवाने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
संवाद सहयोगी, बाढ़। पंडारक थाना क्षेत्र के सरहन डैम और फोरलेन सड़क के बीच वाले रास्ते में मंगलवार की रात करीब आधा दर्जन से अधिक हाईवा चालकों से बदमाशों ने लूटपाट की। वहीं कई वाहन चालकों के साथ मारपीट भी की।
इस मामले में ढिबर गांव निवासी चालक सिंकंदर कुमार द्वारा केस दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष नवनीत राय ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मंगलवार को एक वाहन पलट गया था।
इसी कारण पीछे वाहनों की कतार लग गई। देर रात करीब आधा दर्जन से अधिक संख्या में बदमाश अपने-अपने हाथों में हथियार लेकर पहुंचे और वाहन चालकों से पैसे मांगने लगे। जो भी चालक पैसे देने में आनाकानी करता, उसके साथ बदमाशों ने मारपीट की।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित सिकंदर का कहना है कि उसके पास नौ हजार रुपए और मोबाइल था। जिसे बदमाशों ने लूट लिया और मारपीट की। वहीं अन्य चालकों के साथ भी बदमाशों ने मारपीट करते हुए उनके पास से पैसे और मोबाइल छिन लिए।
वाहन मालिकों और चालकों ने जिस सड़क पर घटना हुई है, उस सड़क को जल्द बनवाने और अपराधियों पर नकेल कसने की मांग की है। वाहन चालकों का कहना है कि एनटीपीसी डैम के पास बदमाशों का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। इस घटना के बाद वाहन चालक भयभीत हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।