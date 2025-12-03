हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, जक्कनपुर पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर किया भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, पटना। जक्कनपुर थाना पुलिस ने बिहार एसटीएफ की गुप्त सूचना पर मंगलवार की सुबह मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय एक नेटवर्क का पर्दाफाश कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, एसटीएफ को सूचना मिली थी कि असम से हेरोइन लेकर कुछ तस्कर पटना पहुंचने वाले हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जक्कनपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

तकनीकी अनुसंधान और निगरानी के आधार पर टीम ने पटना जंक्शन के आसपास संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया।

पुलिस को भरोसेमंद इनपुट मिला कि तस्कर ट्रेन से ही माल लेकर पहुंचेंगे। इसके बाद पुलिस टीम ने जंक्शन परिसर एवं आसपास के इलाकों में रणनीतिक तरीके से घेराबंदी की।

कुछ ही देर बाद पुलिस ने दो संदिग्धों को पकड़ा जिनकी पहचान अमित कुमार और राजू कुमार के रूप में हुई। दोनों पेशे से चालक बताए जाते हैं।

तलाशी के दौरान उनके पास से 22.84 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसे पुलिस ने मौके पर जब्त कर लिया।

जक्कनपुर पुलिस के अनुसार गिरफ्तार राजू कुमार पहले भी मादक पदार्थ तस्करी केस में जेल जा चुका है। पूछताछ के दौरान दोनों ने कई अहम खुलासे किए।

उन्होंने बताया कि वे असम से हेरोइन लाकर पटना सिटी और राघोपुर के इलाकों में सप्लाई करते थे। इसके लिए उनकी एक संगठित तस्करी चेन काम करती है, जिसमें कई स्तरों पर लोग जुड़े हुए हैं।

पुलिस अब इस नेटवर्क के पीछे काम कर रहे मुख्य सप्लायरों, फाइनेंसरों और स्थानीय रिसीवर्स की पहचान में जुट गई है।

खासकर यह पता लगाया जा रहा है कि पटना पहुंचने के बाद वे यह खेप किसे देने वाले थे और इस तस्करी चेन का मास्टरमाइंड कौन है।

टीम असम और बिहार के उन इलाकों में भी जानकारी जुटा रही है जहां से यह नेटवर्क संचालित होता है।

जक्कनपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी।