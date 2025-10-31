छठ के बाद पटना के स्टेशनों पर भारी भीड़, कई यात्रियों की छूटी ट्रेन

जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व के बाद पटना जंक्शन, दानापुर और राजेंद्रनगर टर्मिनल समेत विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पटना से खुलने वाली प्रमुख ट्रेनों संपूर्णक्रांति, श्रमजीवी, संघमित्रा और पाटलिपुत्र-एलटीटी एक्सप्रेस में सबसे अधिक दबाव है। स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद बड़ी संख्या में यात्री सफर से वंचित हो रहे हैं। गुरुवार को भी इन ट्रेनों में 70 प्रतिशत यात्री किसी तरह चढ़ पाए, जबकि 30 प्रतिशत प्लेटफार्म पर असहाय खड़े रह गए।

पटना जंक्शन के तीनों होल्डिंग एरिया में वर्षा का पानी टपकने से यात्री और उनका सामान भीगने लगा। इससे परेशान होकर वे होल्डिंग एरिया छोड़कर प्लेटफार्म की ओर भागे, जिससे भीड़ और बढ़ गई। अफरा-तफरी रोकने के लिए रेलवे ने राजेंद्रनगर टर्मिनल और पटना जंक्शन पर रस्सी तानकर यात्रियों की कतार लगाई और धीरे-धीरे प्रवेश दिया। फिर भी राजेंद्रनगर टर्मिनल पर संपूर्णक्रांति में क्षमता से अधिक यात्री चढ़ गए।

पटना जंक्शन पहुंचते ही अनारक्षित कोचों के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे दर्जनों यात्री दरवाजे पीटते रहे। तीन-चार मिनट बाद दरवाजे खुलते ही जनरल कोचों में यात्रियों का रेला टूट पड़ा। जनरल टिकट वाले यात्री ठूस-ठूसकर भरे गए और खड़े होकर सफर करते नजर आए। दानापुर में संघमित्रा आते ही कोच फुल हो गए। अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद धक्कामुक्की हुई और कई यात्री प्लेटफार्म पर छूट गए।

ड्रोन कैमरे से प्लेटफार्म की निगरानी भीड़ प्रबंधन के लिए पटना जंक्शन पर ड्रोन कैमरे से प्लेटफार्म की निगरानी की गई। राजेंद्रनगर टर्मिनल, पटना जंक्शन और दानापुर पर अलग-अलग अधिकारियों की तैनाती की गई, जो पल-पल की रिपोर्ट मुख्यालय भेज रहे हैं। ट्रेन खुलने पर दौड़ते यात्रियों को अधिकारी समझाते रहे। दानापुर में परिचालन अधिकारी, एडीआरएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे।