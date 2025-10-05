बिहार में भारी बारिश का कहर! बिजली गिरने से 13 और पेड़-दीवार से दबकर सात लोगों की मौत

Language
    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:47 AM (IST)

    बिहार में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वज्रपात और पेड़ गिरने से कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। फसलों को भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुआवजे का ऐलान किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वर्षा और तूफान की चेतावनी जारी की है।

    बिजली गिरने से 13 और पेड़-दीवार से दबकर सात लोगों की मौत

    जागरण टीम, पटना। प्रदेश में रुक-रुककर हो रही वर्षा ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। कई जगह सड़कों व रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से परिचालन बाधित रहा। वज्रपात से प्रदेश में 13 और पेड़-दीवार से दबकर सात लोगों की मौत हो गई।

    जहानाबाद में तीन, भोजपुर में दो, बेतिया में दो, मुजफ्फरपुर के औराई में दो और गोपालगंज, नालंदा, किशनगंज और खगड़िया में एक-एक की मौत वज्रपात से हुई है। बेतिया में पेड़ गिरने से महिला और घर के मलबे में दबने से बच्ची की मौत हो गई।

    मुजफ्फरपुर में पेड़ की डाली गिरने से एक व्यक्ति की दबकर मौत हो गई। मोतिहारी में भी पेड़ गिरने से एक मौत हो गई। मधेपुरा में शौचालय की दीवार गिरने से वृद्धा की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। वैशाली के सराय और समस्तीपुर में पेड़ के नीचे दबकर एक-एक की मौत हो गई।

    डेढ़ दर्जन से अधिक लोग वज्रपात झुलस गए। भोजपुर में 20 भेड़ें भी मर गईं। वर्षा से फसल को नुकसान हुआ है। रोहतास जिले के डेहरी आनसोन अनुमंडल क्षेत्र में कैमूर पहाड़ी की नदियां और झरने उफान पर हैं।

    सोन के जलस्तर में वृद्धि हुई है। काव नदी में भारी मात्रा में पानी आने से नारायण मेडिकल कालेज व अस्पताल जमुहार में जलजमाव से मरीज परेशान हैं। यहां परिसर में खड़े वाहन डूब गए।

    मुख्यमंत्री ने व्यक्त की संवेदना

    प्रदेश के चार जिलों में वज्रपात से पांच लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने अविलंब मृतक के स्वजन को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये हैं।

    प्रदेश में सात तक भारी वर्षा-तूफान की चेतावनी

    आपदा प्रबंधन विभाग व मौसम सेवा केंद्र ने सात अक्टूबर तक पटना समेत 17 जिलों में भारी वर्षा, वज्रपात व तूफान की चेतावनी जारी की है।

    विभाग ने सभी संबंधित एजेंसियों व जनता को सतर्क रहने एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

    आपदा प्रबंधन विभाग ने मुजफ्फरपुर व पूर्वी चंपारण के लिए रेड अलर्ट और पटना, वैशाली, गया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर, भोजपुर, सीवान, सारण, अरवल, जहानाबाद, मधुबनी, खगड़िया व सहरसा के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है।

