बिहार में भारी बारिश का कहर! बिजली गिरने से 13 और पेड़-दीवार से दबकर सात लोगों की मौत

बिहार में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वज्रपात और पेड़ गिरने से कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। फसलों को भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुआवजे का ऐलान किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वर्षा और तूफान की चेतावनी जारी की है।

जागरण टीम, पटना। प्रदेश में रुक-रुककर हो रही वर्षा ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। कई जगह सड़कों व रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से परिचालन बाधित रहा। वज्रपात से प्रदेश में 13 और पेड़-दीवार से दबकर सात लोगों की मौत हो गई।

जहानाबाद में तीन, भोजपुर में दो, बेतिया में दो, मुजफ्फरपुर के औराई में दो और गोपालगंज, नालंदा, किशनगंज और खगड़िया में एक-एक की मौत वज्रपात से हुई है। बेतिया में पेड़ गिरने से महिला और घर के मलबे में दबने से बच्ची की मौत हो गई।

मुजफ्फरपुर में पेड़ की डाली गिरने से एक व्यक्ति की दबकर मौत हो गई। मोतिहारी में भी पेड़ गिरने से एक मौत हो गई। मधेपुरा में शौचालय की दीवार गिरने से वृद्धा की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। वैशाली के सराय और समस्तीपुर में पेड़ के नीचे दबकर एक-एक की मौत हो गई।