    Patna News: ठंड ने कंपकंपाया तो गर्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, ब्लोअर-हीटर की खरीदारी बढ़ी

    By Prabhat Ranjan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    पटना में ठंड बढ़ने के साथ हीटर और गीजर का बाजार गर्म हो गया है। शहर के चांदनी मार्केट, कदमकुआं जैसे इलाकों में हीटर, गीजर और ब्लोअर की मांग बढ़ गई है। ...और पढ़ें

    जमकर बिक रहे गीजर और हीटर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित आसपास इलाकों में बीते चार दिनों से चल रही तेज पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। पटना सहित अन्य जगहों के तापमान में लगातार गिरावट आने के साथ ठंड वृद्धि हुई है।

    ऐसे में ठंड से बचने को लेकर गर्म ऊनी कपड़ों के साथ इलेक्ट्रानिक बाजार गर्म हो गया है। हर आदमी ठिठुरन से बचने के लिए अलग-अलग सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं।

    शहर के चांदनी मार्केट, कदमकुआं, कंकड़बाग आदि इलाकों में हीटर, गीजर, ब्लोअर आदि चीजों की मांग बढ़ी है। ठंड बढ़ने से इलेक्ट्रानिक कारोबारियों के चेहरे पर रौनक आ गई है। लोग घरों से लेकर कार्यालय, शोरूम और दुकानों के लिए भी सामग्री खरीद रहे हैं।

    रूम हीटर और गीजर की बढ़ी मांग 

    चांदनी मार्केट के जीत इलेक्ट्रानिक के गोविंद सिंह ने बताया कि ठंड से बचने को लेकर बाथरूम गीजर के अलावा किचन गीजर का भी मांग कर रहे हैं। ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी किचन में काम करते हुए गृहणियों को होती है। ऐसे में लोग किचन गीजर की अधिक मांग कर रहे हैं। गीजर में अब आटोक्ट का फीचर आ रहा है।

    इलेक्ट्रानिक गीजर में जल्द पानी गर्म करने व अधिक पानी स्टोर करने की क्षमता वाले गीजर की मांग है। ठंड से बचने के लिए लोग रूम हीटर की खरीदारी कर रहे हैं। बीते वर्ष की तुलना में कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बाजार में सबसे अधिक 15 लीटर के गीजर की मांग है।

    उम्मीद है कि ठंड जैसे-जैसे बढ़ेगी हीटर, गीजर की बिक्री बढ़ेगी। बाजार में गीजर 15, 25 और 35 लीटर में उपलब्ध है। इस बार मार्केट में आधुनिक फीचर वाले उपकरण मौजूद है। हीटर में दो प्रकार की वेराइटी है। इसमें आयल हीटर की मांग ज्यादा है।

    ठंड को देखते हुए सामग्री दिल्ली, कोलकाता आदि जगहों से मंगाए गए हैं। लोकल उपकरणों की मांग सबसे ज्यादा है। इस बार ठंड को देखते रिमोट से चलने वाली गीजर की मांग बढ़ी है। बिजली की कम खपत होने के साथ लोग इसे पसंद कर रहे हैं।

    बाजार में लोकल से लेकर ब्रांडेड कंपनियों की सामग्री है। इसमें दो से पांच साल की वारंटी भी है। लोग अपने बजट के अनुसार सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं।

    कपड़ों का बाजार गुलजार

    ठंड में वृद्धि होने के साथ गर्म ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ी है। कदमकुआं, खेतान मार्केट, ठाकुरबाड़ी रोड, बाेरिंग रोड, कंकड़बाग आदि इलाकों मेंं रेडीमेड दुकानों से लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के सामने लगे ल्हासा मार्केट, गांधी मैदान में ऊनी मेला, सरस मेले में भी स्वेटर, जैकेट, टोपी आदि को लेकर बिक्री हो रही है।

    कपड़ा विक्रेता सुधीर ने बताया की ठंड बढ़ने से ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो व्यापार अच्छा होगा।

    सामग्री कीमत रेंज (रुपये में)
    रूम हीटर 400-700
    दो रॉड वाले रूम हीटर 900-1200
    तीन रॉड वाले रूम हीटर 1900-2200
    कार्बन हीटर (दो रॉड) 1800
    कार्बन हीटर (तीन रॉड) 2400
    आयल हीटर 7000 से 16000
    ब्लोअर 800-2500
    पीटीसी ब्लोअर 2800-3500
    केतली 800-1700
    गीजर (3 लीटर) 2800
    गीजर (35 लीटर) 12000
    रिमोट संचालित गीजर 12000-28000
    किचन गीजर 1000-1300