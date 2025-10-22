चुनाव के दिन स्वास्थ्य विभाग रहेगा अलर्ट, पीएमसीएच सहित सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे तैनात रहेंगे डाक्टर

जागरण संवाददाता, पटना। छह नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। चुनाव के दिन पटना जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डाक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। वहीं, जिले के 5677 मतदान केंद्रों पर आशा वर्कर, एएनएम और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की जाएगी, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर तुरंत सहायता मिल सके।

पटना के प्रमुख अस्पताल जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच, आइजीआइएमएस और एम्स को विशेष अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों की आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी। इसके लिए हेल्थ नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठकें की जा चुकी हैं।

सिविल सर्जन ने बताया कि मतदान केंद्रों के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। सभी प्रकार की आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल किट, ओआरएस, गर्म पट्टियां और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।