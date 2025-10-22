चुनाव के दिन स्वास्थ्य विभाग रहेगा अलर्ट, पीएमसीएच सहित सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे तैनात रहेंगे डाक्टर
पटना में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतज़ाम किए हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। मतदान केंद्रों पर आशा वर्कर और एएनएम तैनात किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को स्वास्थ्य संबंधी मदद मिल सके। पीएमसीएच और एम्स जैसे अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। मतदान केंद्रों पर हेल्थ हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, पटना। छह नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। चुनाव के दिन पटना जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डाक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। वहीं, जिले के 5677 मतदान केंद्रों पर आशा वर्कर, एएनएम और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की जाएगी, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर तुरंत सहायता मिल सके।
पटना के प्रमुख अस्पताल जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच, आइजीआइएमएस और एम्स को विशेष अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों की आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी। इसके लिए हेल्थ नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठकें की जा चुकी हैं।
सिविल सर्जन ने बताया कि मतदान केंद्रों के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। सभी प्रकार की आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल किट, ओआरएस, गर्म पट्टियां और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क से मिलेगी सहायता
मतदान केंद्रों पर हेल्थ हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां से मतदाता प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता प्राप्त कर सकेंगे। मौसम में बदलाव और वायरल बीमारियों की आशंका को देखते हुए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं।
केंद्रों पर डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए बैनर-पोस्टर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम चुनाव के दौरान किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने और मतदाताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया है।
पटना जिले के लाखों मतदाता छह नवंबर को वोट डालेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की यह तैयारी जनता को राहत देने में सहायक साबित होगी।
