जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में तेजी से बढ़ रहे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) की चुनौती को देखते हुए एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंट कंटेनमेंट कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (IGIMS) में किया गया।

यह कार्यक्रम भारत सरकार के एनसीडीसी के अधीन संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत माइक्रोबायोलाजी विभाग की ओर से आयोजित हुआ।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होते जा रहे बैक्‍टीरिया की सर्विलांस, पहचान और वैज्ञानिक निदान सुनिश्चित करना है।

विशेषज्ञों ने बताया कि बिहार में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (Antibiotic Registance) की समस्या सामान्य से कहीं अधिक है।

सेल्फ-मेडिकेशन, क्वेक मेडिकेशन, बिना सलाह ओवर-द-काउंटर दवाओं का उपयोग और एंटीबायोटिक का अनावश्यक सेवन इस समस्या को गंभीर रूप दे रहे हैं।

माइक्रोबायोलाजी विभागाध्यक्ष डा. नम्रता कुमारी ने कार्यक्रम में बताया कि नौ प्रमुख बैक्‍टीरिया की पहचान और उनकी एंटीबायोटिक सेंस्टीविटी की जांच की जा रही है।

इसके लिए आधुनिक साफ्टवेयर आधारित प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कौन-सा एंटीबायोटिक किस बैक्ट्रिया पर प्रभावी है और कहां रेजिस्टेंस पाया जा रहा है।



एंटीबायोटिक का मिसयूज को रोकने पर जोर

विशेष सत्र में विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक के गलत उपयोग (Misuse of Antibiotic) को रोकने पर गंभीर चिंता जताई। बताया गया कि सर्दी-खांसी जैसे सामान्य वायरल संक्रमण में अक्सर एंटीबायोटिक दे दिए जाते हैं, जबकि यह गलत प्रैक्टिस है।