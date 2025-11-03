हाजीपुर में दर्दनाक हादसा: नाइपर के पास ट्रक से कार टकराई, एक महिला समेत तीन की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। हाजीपुर जंदाहा रोड औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत नाइपर गेट के निकट सड़क किनारे खड़ी ट्रक में अनियंत्रित कार टकराने से टेंपो सवार एक महिला समेत तीन की मौत हो गई, जबकि चार व्यक्ति घायल हो गए। घटना अल सुबह की बताई गई है। मौके पर अफरातफरी मच गई।

हादसे की सूचना पर राहगीर एक आसपास के लोग जुट गए। घटना की जानकारी औद्योगिक क्षेत्र थाना अध्यक्ष अरविंद पासवान को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर के द्वारा घायलों का इलाज किया गया।



मृतक की पहचान मध्य प्रदेश जिले के गनौर निवासी झींगा चौधरी के 23 वर्षीय पुत्र राजबाई चौधरी, छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी गणेश प्रताप यादव के 24 वर्षीय पुत्र हेमंत प्रताप यादव एवं डरधनिया वकसाहा मध्य प्रदेश निवासी गिवर्धन यादव के 23 वर्षीय पुत्र रामस्वरूप यादव बताया गया।

घायल हाजीपुर के चकुडा उर्फ मिल्की गांव निवासी अरुण चौधरी की 28 वर्षीय पत्नी पुष्पा चौधरी, उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी सरोज वर्मा की 26 वर्षीय पत्नी शालिनी वर्मा, कपिल कुमार और समस्तीपुर जिले के मोहनपुर निवासी स्वर्गीय शिव बच्चन सिंह के 19 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार सिंह बताया गया है।

घटना की जानकारी घायल एवं मृतक के परिवार वालों को पुलिस के द्वारा दी गई। मिली जानकारी के अनुसार जंदाहा की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार नाइपर गेट के निकट सड़क किनारे खड़ी ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया। घटनास्थल पर कर सवार तीन व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि अन्य चार व्यक्ति घायल हो गए। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घंटों करी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कार में फंसी शव एवं घायलों निकालकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर के द्वारा सभी घायलों का उपचार किया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि सभी बिहार चुनाव को लेकर सर्वे के लिए किशनगंज गए थे। किशनगंज से लौट के क्रम में यह हादसा हुआ है।

बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल का सर्वे का काम कर रहे थे मृतक व घायल घटना के संबंध में सर्व करने वाली निजी कंपनी के सुपरवाइजर शिवम त्रिवेदी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल का सर्वे का काम चल रहा है। टीम के लोग किशनगंज में सर्वे का काम पूरा करके हाजीपुर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में तीन लोग की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल है, जिनका इलाज चल रहा है।