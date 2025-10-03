पटना साहिब स्टेशन पर गुरुमुखी एक्सप्रेस का दो मिनट का ठहराव शुरु, यात्रियों में खुशी की लहर

प्रथम दिन ट्रेन के रुकते ही स्टेशन पर चालक का स्वागत किया गया। दो मिनट के ठहराव के बाद बिहार विधान सभाध्यक्ष सह स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव, दानापुर के डीसीएम अभिषेक कुमार तिवारी, तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक समिति पटना साहिब के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह व बाललीला गुरुद्वारा मैनी संगत के स्थानीय प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गुरुमुखी एक्सप्रेस को पटना साहिब स्टेशन से रवाना किया।

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। गुरुवार से गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन का दो मिनट का ठहराव पटना साहिब स्टेशन प्रारंभ हो गया।

इस दौरान स्टेशन मास्टर उपेंद्र कुमार, मुख्यालय के अतुल कुमार, आरक्षण पर्यवेक्षक नितिन व्यास के अलावा कथावाचक सतनाम सिंह उपस्थित थे।

वहीं, अधीक्षक दलजीत सिंह, प्रबंधक दिलीप सिंह पटेल, समाजसेवी सरदार प्रेम सिंह, सेवादार कल्याण समिति के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह बंटी, समाजसेवी राजेश शुक्ला टिल्लू, इबरार अहमद रजा, डॉ. विनोद अवस्थी, सरदार जगजीत सिंह समेत अन्य थे।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।