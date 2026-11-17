जागरण संवाददाता, पटना सिटी: सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज के 557वें प्रकाश पर्व समारोह को लेकर मंगलवार अहले सुबह तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से प्रभात फेरी निकली, जो अशोक राजपथ के मुख्य मार्ग से होते हुए बाल लीला गुरुद्वारा पहुंची। प्रभात फेरी में महिला व पुरुष श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते चल रहे थे।

प्रभात फेरी का नेतृत्व सरदार इंद्रजीत सिंह बग्गा कर रहे थे। अहले सुबह पूरा इलाका धार्मिक भजनों से गूंज रहा था। सुबह लगभग 8:00 बजे प्रभात फेरी बाल लीला गुरुद्वारा से होते हुए वापस तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब लौटी।