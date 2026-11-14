जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा पटना साहिब रेलवे स्टेशन, ₹52.54 करोड़ का प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का आदेश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी में जेपी गंगा पथ से पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक निर्माणाधीन संपर्क पथ का ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री ने पटना साहिब संपर्क पथ का किया निरीक्षण।
अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश।
यह पथ यातायात सुगम करेगा, जाम की समस्या घटाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पटना सिटी के समीप जेपी गंगा पथ अंतर्गत पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक निर्माणाधीन संपर्क पथ का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार पाल ने इस परियोजना के निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संपर्क पथ की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है तथा इसके निर्माण पर 52.54 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित है।
इस परियोजना का कार्य पांच अप्रैल 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस संपर्क पथ की शुरुआत पटना साहिब रेलवे स्टेशन से होती है और यह पटना घाट में जेपी गंगा पथ के पटना घाट संपर्कता पर समाप्त होता है। इस परियोजना के तहत अशोक राजपथ पर फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपर्क पथ के निर्माण से पटना साहिब रेलवे स्टेशन की जेपी गंगा पथ से सीधी संपर्कता सुनिश्चित होगी। साथ ही अशोक राजपथ एवं मारूफगंज मंडी क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
यह संपर्क पथ दलहट्टा, चरखीपर सहित आसपास के क्षेत्रों को भी बेहतर सड़क संपर्कता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर आरओबी के माध्यम से जेपी गंगा पथ को नए एनएच-30 से भी जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर सड़क एवं यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संपर्क पथ के निर्माण से पटना सिटी के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी।
निरीक्षण के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अनिमेष पराशर, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, जिलाधिकारी कुंदन कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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