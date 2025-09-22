GST Rates Change: जीएसटी दरों में बदलाव से बिजनेस क्लास के हवाई किराए में 1200-1400 रुपये की बढ़ोतरी

पटना से हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू होने के कारण बिजनेस क्लास के टिकट महंगे हो जाएंगे। बिजनेस क्लास पर जीएसटी 12% से बढ़कर 18% हो गया है जिससे यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। इकोनॉमी क्लास के टिकटों पर कोई बदलाव नहीं हुआ है उन पर जीएसटी दर 5% ही रहेगी।

जागरण संवाददाता, पटना। सोमवार से लागू नई जीएसटी दरों के कारण विमानों के बिजनेस क्लास टिकटों के दाम बढ़ जाएंगे। अब बिजनेस क्लास पर 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, जिसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। इस बदलाव से बिजनेस क्लास के टिकटों पर छह प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी देना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उदाहरण के तौर पर, सोमवार से पटना-दिल्ली बिजनेस क्लास का किराया 23,267 रुपये होगा, जो 21 सितंबर तक 22,285 रुपये था। वहीं, पटना-मुंबई बिजनेस क्लास का किराया 26,680 रुपये होगा, जो पहले की तुलना में लगभग 1300 रुपये अधिक है। हालांकि, इकोनामी क्लास के टिकटों पर जीएसटी दर पांच प्रतिशत ही रहेगी।

जीएसटी स्लैब अब केवल दो सोमवार से हवाई टिकटों के लिए जीएसटी के केवल दो स्लैब पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू होंगे। पहले चार स्लैब (पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, और 28 प्रतिशत) थे, लेकिन 12 प्रतिशत स्लैब समाप्त होने के बाद बिजनेस क्लास के टिकट 18 प्रतिशत स्लैब के तहत होंगे।

पटना से एयर इंडिया की दिल्ली जाने वाली चार फ्लाइट्स और मुंबई जाने वाली एक फ्लाइट में बिजनेस क्लास की सुविधा है। इनमें दिल्ली की फ्लाइट्स में आठ से 12 और मुंबई की फ्लाइट में आठ बिजनेस क्लास सीटें उपलब्ध हैं।