Bihar Election: पटना के दानापुर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया रोड शो, एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री जनक राम ने दानापुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। छावनी क्षेत्र के साईं मंदिर से शुरू होकर, रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा, जहाँ लोगों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। मंत्री जनक राम ने बिहार में विकास और विनाश की लड़ाई की बात कही और एनडीए सरकार की प्रशंसा की।
संवाद सहयोगी, दानापुर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री जनक राम ने बुधवार को नगर में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। यह रोड शो छावनी क्षेत्र के साई मंदिर से शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रत्याशी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद, वे खुले वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए निकले।
दानापुर पहुंचते ही महिला बैंड और एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो बस पड़ाव, सदर बाजार, इमलीतल, चौधरानारोड होते हुए बस पड़ाव की ओर बढ़ा। इस दौरान, जगह-जगह लोगों ने जयश्रीराम के नारे लगाते हुए पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया।
इस कार्यक्रम में हरियाणा के मंत्री असीम गोयल, विधान पार्षद अनामिका सिंह पटेल, जदयू नेता बिनोद सिंह, लोजपा नेता चंदन यादव, और अन्य कई नेता तथा सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार में विकास और विनाश की दो धाराओं की लड़ाई चल रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को खलनायक बताते हुए कहा कि उनके माता-पिता के शासन में बिहार के लोग घुटन महसूस करते थे। एनडीए सरकार के तहत बिहार में सुशासन और विकास की गंगा बह रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।