Bihar Election: पटना के दानापुर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया रोड शो, एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन

संवाद सहयोगी, दानापुर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री जनक राम ने बुधवार को नगर में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। यह रोड शो छावनी क्षेत्र के साई मंदिर से शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रत्याशी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद, वे खुले वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए निकले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दानापुर पहुंचते ही महिला बैंड और एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो बस पड़ाव, सदर बाजार, इमलीतल, चौधरानारोड होते हुए बस पड़ाव की ओर बढ़ा। इस दौरान, जगह-जगह लोगों ने जयश्रीराम के नारे लगाते हुए पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया।