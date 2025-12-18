नौबतपुर में बनेगा गोरखा वाहिनी का स्थायी कैंप और प्रशिक्षण केंद्र, योजना पर खर्च होंगे 40.54 करोड़
राज्य ब्यूरो, पटना। पटना जिले के नौबतपुर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-1 (गोरखा वाहिनी) की स्थायी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, यहां अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि स्थाायी केंद्र के लिए नौबतपुर अंचल अंतर्गत मौजा चर्रा में 30 एकड़ भूमि के अर्जन की योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना पर करीब 40 करोड़ 54 लाख 41 हजार की राशि खर्च होने का अनुमान है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चिह्नित भूमि नौबतपुर मुख्यालय से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर तथा बिहटा–सरमेरा मार्ग से सटी हुई है, जो रणनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी उपयुक्त है।
उन्होंने कहा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-1, गोरखा वाहिनी राज्य पुलिस बल की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। वर्ष 2002 में गठित यह वाहिनी अब तक सीमित और अस्थायी संसाधनों में कार्य कर रही है। अब नौबतपुर गोरखा वाहिनी का स्थायी पता होगा।
उन्होंने बताया कि नई भूमि पर स्थायी भवन, आवासन, परेड मैदान और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इससे वाहिनी की कार्यक्षमता के साथ पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा। गृह विभाग ने एक दिन पूर्व ही फुलवारीशरीफ में यातायात प्रशिक्षण अकादमी और पटना यातायात पुलिस केंद्र की स्थापना करने की भी स्वीकृति दी है।
