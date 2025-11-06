Gopalganj elections 2025 गोपालगंज में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान जारी, जिला प्रशासन सतर्क

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में गोपालगंज जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में जारी है। प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की उपस्थिति देखी जा रही है। मतदान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित स्वयं विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।