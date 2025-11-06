Language
    Gopalganj elections 2025 गोपालगंज में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान जारी, जिला प्रशासन सतर्क

    By mithlesh tiwariEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:16 PM (IST)

    गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सुबह 11 बजे तक लगभग 29.95% मतदान हुआ।

    गोपालगंज में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान जारी

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में गोपालगंज जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में जारी है। प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

    विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की उपस्थिति देखी जा रही है। मतदान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित स्वयं विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।


    सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, वीडियोग्राफी और फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था की गई है।

    वहीं, दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर सहित अन्य विशेष सुविधाएँ सुनिश्चित की गई हैं, ताकि वे आसानी से मतदान कर सकें।


    जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और शांति एवं अनुशासन के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

     

    सुबह 11:00 बजे तक प्राप्त मतदाता उपस्थिति

    • बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र (सं. 99) : 27.27%
    • बरौली विधानसभा क्षेत्र (सं. 100) : 30.50%
    • गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र (सं. 101) : 27.91%
    • कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र (सं. 102) : 31.84%
    • भोरे विधानसभा क्षेत्र (सं. 103): 29.60%
    • हथुआ विधानसभा क्षेत्र (सं. 104) : 32.40%
    • कुल औसत मतदान प्रतिशत: 29.95% (11:00 बजे तक)