राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में छूटे हुए सभी शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन भुगतान दो दिनों के अंदर होगा। मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.बी. राजेन्दर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान सभी अधिकारियों के साथ बैठक की।

शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान को उनके बैंक खातों में जारी करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को शिक्षकों के वेतन भुगतान, वेतन निर्धारण और बकाये वेतन का भुगतान का भी निर्देश दिया गया।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में कारण बताते हुए रिपोर्ट विभाग को देना है। उन्होंने जिस जिले में 95 प्रतिशत से कम शिक्षकों को सितंबर का वेतन भुगतान किया गया है, उससे संबंधित जिले के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देकर कार्रवाई के लिए कहा।

पटना और पूर्णिया जिलों के 62 प्रतिशत शिक्षकों को ही अक्टूबर का वेतन भुगतान किया जा सका है। इन जिलों से संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई) को कार्रवाई का निर्देश दिया गया।



अपर मुख्य सचिव ने अररिया, अरवल, औरंगाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण पूरा कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सराहा।