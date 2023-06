Gold-Silver Price Today in Bihar: सोना 200 और चांदी में 300 की गिरावट; बिहार में कम हुए भाव; जानें नए रेट

Gold Silver Price in Bihar Today बिहार के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। लगातार दो दिन तक चांदी की चमक तेज हो रही थी लेकिन बुधवार को चांदी की कीमत में 300 की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सोना का भाव भी कमजोर हुआ। सीमित लग्न होने से दामों में गिरावट देखी गई है।

Gold-Silver Price Today in Bihar: सोना 200 और चांदी में 300 की गिरावट

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, पटना। Gold-Silver Price Today in Bihar: चातुर्मास की आहट पर कमजोर हुई ग्राहकी का प्रभाव बुधवार को स्थानीय पटना सर्राफा बाजार में भी देखने को मिला। लगातार दो दिन तक मजबूत हुई चांदी के भाव 300 रुपये प्रति किलो और सोना की खामोशी 200 रुपये प्रति दस ग्राम की गिरावट के साथ भंग हुई। चांदी में गिरावट के बाद यह 70,600 रुपये प्रति किलो की दर पर आ गई। राहत के बाद सोना विठूर 60,300 रुपये और सोना 22 कैरेट 60,150 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर आ गया। बुलियन बाजार में कायम तीव्र उतार-चढ़ाव और वैवाहिक मौसम की सीमित अवधि की वजह से धातुओं में गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं आने वाले समय में धातुओं के दाम में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। व्यापारियों के अनुसार, अभी और सोने-चांदी का दाम लुढ़क सकता है। मंगलवार को चमकी थी चांदी बता दें कि मंगलवार को चांदी के दाम में 1,000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई। पटना के सर्राफा बाजार में सोमवार तक चांदी का भाव 67,500 रुपये था। जो आज बढ़ कर 68,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। वहीं, बुधवार को चांदी की चमक फीकी पड़ गई। बाजार की स्थिति यह है कि सीमित लग्न होने से दामों में गिरावट देखी गई है। ग्राहकों की खरीदारी के साथ आभूषण गढ़ने वालों और कारखानेदार की खरीदारी भी चल रही है। इसका कारोबार पर भी प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। आभूषण व्यापारी धातुओं के कमजोर होने से त्योहारी मौसम के खरीदारी बढ़ने की कयास लगाए रहे हैं।

Edited By: Roma Ragini