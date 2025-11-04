‘युवराज की शादी हुई तो जरूर आएंगे’, गिरिराज सिंह का खड़गे पर तीखा तंज

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार चुनाव प्रचार पर की गई "बेटे की शादी" टिप्पणी पर पलटवार किया। खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "खड़गे जी, अगर कांग्रेस के युवराज की शादी कभी होगी, तो हम जरूर आएंगे।"

सिंह की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब खड़गे ने सोमवार को एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि वे पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक, हमेशा चुनावों में ऐसे व्यस्त रहते हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो।

खड़गे ने पीएम मोदी पर क्या कहा? खड़गे ने कहा, "नरेंद्र मोदी बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो। पंचायत चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव तक, मोदी ही घूमते हैं; हर बार, सिर्फ उनका चेहरा दिखाई देता है। अरे... लोग कितनी बार सिर्फ मोदी का चेहरा देखकर वोट देंगे।"

बता दें कि बिहार में चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को पहले चरण के मतदान से पहले थमने के साथ ही तेज हो गया है। सोमवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला और उन पर "घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक दौरे" करने का आरोप लगाया और विपक्षी महागठबंधन पर "जंगल राज" का तंज कसा।

राजद और कांग्रेस का शब्दकोष कट्टा यहां एक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस का शब्दकोष ‘कट्टा’, क्रूरता और भ्रष्टाचार’ जैसे शब्दों से भरा है। उन्होंने कहा ‘राजद और कांग्रेस के शब्दकोष में। कौन से शब्द, कौन सी भावनाएं हैं? राजद और कांग्रेस का शब्दकोष 'कट्टा', क्रूरता, कड़वाहट, बदतमीजी, कुशासन और भ्रष्टाचार जैसे शब्दों से भरा है। जंगल राज की पाठशाला में उन्होंने यही सब सीखा है,’।

इस बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजद और कांग्रेस पर "जंगल राज" के तंज कसने के लिए भाजपा नेताओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन राज्य में सरकार बनाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजाय अपने किसी "चेले" को कुर्सी देंगे।

उन्होंने कहा,"आप 20 साल में जंगल राज खत्म नहीं कर पाए?... आपकी गालियों के बावजूद, कांग्रेस और राजद यहां से चुनकर आ रहे हैं... जो नीतीश कुमार अपने 20 साल के शासन में नहीं कर पाए, क्या वह आज कर देंगे? नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मोदी अपने किसी चेले को कुर्सी देंगे। नीतीश कुमार से कहा जाएगा, 'आपका काम हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर रहें।'"