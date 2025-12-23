Giriraj Singh: अयोध्या जैसा होगा पश्चिम बंगाल के बाबरी मस्जिद का अंजाम; केंद्रीय मंत्री ने दी चेतावनी
Bihar News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाबरी मस्जिद को लेकर भड़क गए और उन्होंने अयोध्या जैसे अंजाम की चेतावनी दी है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। Union Minister Giriraj Singh: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद पर सियासत तेज है। TMC के निलंबित विधायक ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इसकी निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है।
भाजपा के फायरब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा करार दिया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि आक्रांताओं का नाम रखा गया तो फिर अयोध्या जैसी हालत हो सकती है।
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत समारोह में पटना के मिलर स्कूल मैदान पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिसंबर शौर्य का महीना है। शौर्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
ममता बनर्जी चाहती हैं हिंदू-मुस्लिम विवाद
इसी क्रम में जब उनसे बाबरी मस्जिद पर सवाला किया गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर हुमायूं कबीर को मस्जिद बनाने की इजाजत दी।
अभी तक उस नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके पीछे ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है। वे मस्जिद इसलिए बनवा रहीं कि वहां हिंदू-मुस्लिमों में विवाद हो।
अयोध्या में मिटा दिया आक्रांता का नाम
चेतावनी भरे स्वर में केंद्रीय मंत्री ने कहा- लेकिन भूलें नहीं देश के नौजवानों व हिंदुओं ने अगर अयोध्या से आक्रांता का चिह्न मिटा दिया, आने वाले समय में बंगाल में भी अगर कोई आक्रांताओं का नाम रखेगा तो कुछ भी हो सकता है।
गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। कहा कि वे देशभक्ति के बदले देशद्रोह का काम करते हैं। कोई भी LOP (नेता प्रतिपक्ष) देश के बाहर जाकर देश को गाली नहीं दे सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गाली देते-देते अब वे विदेश जाकर देश को गाली देने लगे हैं।
इधर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अब अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है। उनकी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी है। उन्होंने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे।
