    'मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए', डिप्टी सीएम फेस को लेकर महागठबंधन पर JDU का निशाना

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    जदयू नेता गुलाम गौस ने महागठबंधन पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री पद की घोषणा के बाद मुस्लिम समाज को वास्तविकता समझनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से निडर होकर एनडीए का समर्थन करने की अपील की। जदयू नेता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है।

    'मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए', महागठबंधन पर JDU का निशाना

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद सदस्य प्रो. गुलाम गौस ने कहा कि महागठबंधन की ओर से उपमुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मुस्लिम समाज के लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। सिर्फ चार प्रतिशत आबादी वाली एक बिरादरी को सिर पर बिठाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की जगह उनके चरणों में भी नहीं है।

    हालांकि, बिहार में जाति पर आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज की आबादी लगभग 18 प्रतिशत है।

    प्रो. गौस ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वह भयमुक्त होकर एनडीए का समर्थन करें। प्रो. गौस ने कहा कि जब तक बिहार की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है, मुसलमानों का अहित करने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता है।

    नीतीश कुमार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया गया : संजय

    दूसरी ओर, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान पार्षद संजय सिंह ने शुक्रवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र में संग्रामपुर बाजार, चंदनिया, नवगाई, चंद्रपुरा, संहौरा, बढ़ौनिया, सौंडीहा, रहमतपुर, बिशय, नारायणपर व कमराय गांव में एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया।

    संजय ने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर अपने हाथ में ली तब से अपहरण उद्योग बंद हो गया। अपराधी बिल में घुस गए। नीतीश कुमार नक्सलवाद पर भी काम किया। आज कई नक्सली मुख्यधारा में आ गए हैं।

    उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या फिर अल्पसंख्यक हो, सभी वर्ग के लिए काम किए गए।