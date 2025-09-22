RERA Bihar: फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से मोबाइल पर मिलेगी प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट

बिहार में फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी! रेरा बिहार ने 1 अक्टूबर से एक नई पहल शुरू की है। अब फ्लैट खरीदार अपने प्रोजेक्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट WhatsApp पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें रेरा बिहार की वेबसाइट पर अपनी जानकारी देनी होगी। इस सुविधा से घर बैठे ही प्रोजेक्ट की जानकारी मिल सकेगी और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। फ्लैट खरीदारों को अब अपने प्रोजेक्ट की हर छोटी-बड़ी जानकारी घर बैठे मोबाइल पर मिल सकेगी। घर खरीदार अपने फ्लैट के निर्माण कार्य की प्रगति की तिमाही अपडेट रिपोर्ट वॉट्सऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ्लैट खरीदारों को प्रोजेक्ट की भौतिक प्रगति, प्रोजेक्ट में कुल फ्लैट की संख्या, कुल बुक की गई फ्लैट की संख्या, प्रोजेक्ट मद में ग्राहकों की ओर से दी गई कुल रकम, प्रोजेक्ट पर खर्च की गई रकम के साथ प्रोजेक्ट पर दायर की गई शिकायतवादों आदि का विवरण रहेगा। रेरा बिहार ने इस दिशा में एक अनूठी पहल की है जिसकी शुरुआत एक अक्टूबर से की जाएगी।

रेरा के अनुसर, इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हीं आवंटियों (फ्लैट खरीदारों) को मिलेगा जो रेरा बिहार को अपने तथा प्रोजेक्ट के विषय में वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आवंटी को अपना नाम, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का जिला, प्रोजेक्ट स्थल के अंचल का नाम, फ्लैट नं, बिल्डर (कंपनी) का नाम, बिल्डर के साथ किये गए निबंधित अनुबंध की तिथि, उसकी स्कैन प्रति और बिल्डर को किये गए भुगतान का विवरण (प्रमाण सहित) रेरा बिहार को उपलब्ध करना होगा।

इस जानकारी को उपलबध कराने के लिए एक अक्टूबर से रेरा बिहार की वेबसाइट (https://rera.bihar.gov.in) पर अलोटी डिटेल के नाम से एक टैब (लिंक) उपलब्ध करा दिया जाएगा जिसपर क्लिक करने से फॉर्म खुलेगा। इसमे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी।

रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए यह शुरुआत की जा रही है। प्रत्येक निबंधित प्रोजेक्ट की तिमाही प्रगति का विस्तृत विवरण रेरा बिहार की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, लेकिन इस नई शुरुआत के बाद ग्राहक पूरी रिपोर्ट का सार आसान भाषा में अपने फोन पर वॉट्सऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।