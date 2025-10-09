मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी: गया कांग्रेस का कड़ा विरोध

जागरण संवाददाता, गयाजी। गयाजी जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की। समदाता सम्मेलन में प्रदेश महासचिव सह जिला प्रवक्ता शौकत निशात, जिला प्रवक्ता बबलू शर्मा और जिला प्रवक्ता अशोक भारती ने संयुक्त रूप से कहा कि संविधान निर्माता डा.भीमराव अंबेडकर ने देश को कलम की ताकत दी थी। आज जब एक दलित उस ताकत के बल पर सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचा है, तब आरएसएस–भाजपा मानसिकता से प्रेरित लोग उस पर हमला कर रहे हैं।

नेताओं ने कहा कि यह जूता भारत की संवैधानिक अस्मिता, बाबा साहब के आदर्शों और दलित समाज के आत्मसम्मान पर मारा गया है। उन्होंने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और इसे नैतिक दिवालियापन बताया।