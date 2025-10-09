मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी: गया कांग्रेस का कड़ा विरोध
गया कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की है। कांग्रेस नेताओं ने इसे दलित अस्मिता और संविधान पर हमला बताया। उन्होंने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि वे बाबा साहब की विचारधारा के साथ खड़े हैं और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जागरण संवाददाता, गयाजी। गयाजी जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की। समदाता सम्मेलन में प्रदेश महासचिव सह जिला प्रवक्ता शौकत निशात, जिला प्रवक्ता बबलू शर्मा और जिला प्रवक्ता अशोक भारती ने संयुक्त रूप से कहा कि संविधान निर्माता डा.भीमराव अंबेडकर ने देश को कलम की ताकत दी थी। आज जब एक दलित उस ताकत के बल पर सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचा है, तब आरएसएस–भाजपा मानसिकता से प्रेरित लोग उस पर हमला कर रहे हैं।
नेताओं ने कहा कि यह जूता भारत की संवैधानिक अस्मिता, बाबा साहब के आदर्शों और दलित समाज के आत्मसम्मान पर मारा गया है। उन्होंने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और इसे नैतिक दिवालियापन बताया।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा बाबा साहब की विचारधारा और कलम की ताकत के साथ खड़ी रही है, जबकि भाजपा आरएसएस से प्रेरित जूते वाली विचारधारा पर चलती है। उन्होंने कहा कि संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर कांग्रेस नेता मो.शमी अख्तर, शिवनाथ पासवान, मोहम्मद ताजुद्दीन, धीरेंद्र सिंह के अलावे कई कांग्रेसी नेता शामिल थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।