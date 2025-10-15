पटना में गैस सिलेंडर से लदा ट्रक स्कूली बच्चों की भीड़ में घुसा, बड़ा हादसा टला
फुलवारीशरीफ में एक गैस सिलेंडर लदा ट्रक स्कूली बच्चों के बीच अनियंत्रित होकर घुस गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ड्राइवर नशे में था और उसने कई वाहनों को टक्कर मारी। स्थानीय लोगों ने ट्रक को ट्रांसफार्मर से टकराने से रोक दिया, जिससे संभावित आग लगने से बचाव हो गया। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और इलाके में पुलिस तैनाती की मांग की।
संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। थाना क्षेत्र के गुलिस्तान मोहल्ले में मंगलवार की दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूलों की छुट्टी के समय जब सैकड़ों स्कूली बच्चे सड़क पर घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार गैस सिलेंडर लदा ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक चालक शराब के नशे में था। ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कई साइकिल और मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी।
स्थानीय लोगों की सतर्कता से वाहन ट्रांसफार्मर से टकराने से पहले ही रुक गया, जिससे एक भीषण हादसे से बाल-बाल बचाव हो गया। यदि ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराता, तो आग लगने की संभावना थी और पूरा इलाका चपेट में आ सकता था। यह घटना इस्लामिया बीएड कालेज के सामने चुनौती कुआं इसापुर रोड पर हुई।
मौके पर अफरातफरी मच गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि स्कूलों की छुट्टी के समय इलाके में पुलिस की तैनाती अनिवार्य की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। थाना अध्यक्ष (एडिशनल) दिवाकर कुमार ने बताया कि चालक शराब के नशे में पाया गया है। उसे हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, विभिन्न इलाकों से चोरी के मामलों में तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।