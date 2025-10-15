पटना में गैस सिलेंडर से लदा ट्रक स्कूली बच्चों की भीड़ में घुसा, बड़ा हादसा टला

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। थाना क्षेत्र के गुलिस्तान मोहल्ले में मंगलवार की दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूलों की छुट्टी के समय जब सैकड़ों स्कूली बच्चे सड़क पर घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार गैस सिलेंडर लदा ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक चालक शराब के नशे में था। ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कई साइकिल और मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों की सतर्कता से वाहन ट्रांसफार्मर से टकराने से पहले ही रुक गया, जिससे एक भीषण हादसे से बाल-बाल बचाव हो गया। यदि ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराता, तो आग लगने की संभावना थी और पूरा इलाका चपेट में आ सकता था। यह घटना इस्लामिया बीएड कालेज के सामने चुनौती कुआं इसापुर रोड पर हुई।