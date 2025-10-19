Patna News: बख्तियारपुर में गंगा स्नान के दौरान एक किशोरी समेत छह डूबे, चार लापता

संवाद सूत्र, बख्तियारपुर। रविवार को क्षेत्र के अलग-अलग गंगा घाट पर स्नान के क्रम में आधा दर्जन लोग डूबे, जिनमें दो की जान बची, जबकि एक किशोरी समेत चार डूब गए। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों जगहों पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, सीढ़ी घाट पर त्योहारी सीजन में बिहारशरीफ के सोहसराय थाना के बड़ी पहाड़ी से स्नान के लिए पहुंचे तीन लोग डूबने लगे, जिनमें एक को बचा लिया गया, जबकि सुजीत कुमार 25 वर्ष और सुधीर कुमार 28 वर्ष गहरे पानी में डूब गए।

पुलिस प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को तलाशी अभियान में लगाया, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली। इसी बीच चंपापुर सूर्य मंदिर के समीप गंगा स्नान के दौरान एक परिवार एक किशोर और किशोरी डूब गए, जबकि तीसरे को काफी मशक्कत के बाद बचा लिया गया।

सूचना मिलते ही सीओ निरंजन सुमन, थानाध्यक्ष देवानंद शर्मा मौके पर पहुंचे। मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार एवं ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर सीढ़ी घाट में तलाशी अभियान में जुटे एसडीआरएफ की टीम को यहां लगाया गया, लेकिन शाम तक सफलता नहीं मिली।

डूबे किशोरी की पहचान सकलदेव मोची की पुत्री अमृता 12 वर्ष और किशोर की पहचान दिलीप मोची के पुत्र प्रिंस कुमार 9 वर्ष के रूप में हुई। घाट पर मौजूद लोगों ने बताया पूजा पाठ और विसर्जन के क्रम में तीनों गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। एक दिन दो घटना घटने के बाद यहां ग्रामीणों ने फिर एसडीआरएफ टीम की नियमित मौजूदगी की मांग प्रशासन से की।

मोकामा में गंगा में डूबे दो दोस्त, एक की मौत प्रखंड के कन्हाईपुर गांव में गंगा स्नान के दौरान दो दोस्त डूब गये। बालकों को डूबते देख गंगा नदी में मौजूद नाविकों ने एक बालक को बचा लिया। वहीं, एक बालक की डूबकर मौत हो गयी। इस हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया।

रविवार की सुबह गांव के वार्ड नंबर एक निवासी चार दोस्त और दो बालिका समेत कुल छह लोग गंगा स्नान करने गये। स्नान के दौरान दोस्तों ने नदी पार कर बड़ी गंगा में स्नान करने की योजना बनायी। लोगों ने बताया की तीन दोस्त तैर कर गंगा नदी पार कर गये। दस वर्षीय राजवीर कुमार गंगा नदी पार करने के दौरान डूब गया। अपने दोस्त को डूबते देख मयंक कुमार ने गंगा नदी में छलांग लगा दी और खुद भी डूबने लगा।

इस हादसे को देख रहे नाविकों ने तत्काल ही गौतम राय के पुत्र मयंक को डूबने से बचा लिया, लेकिन उदय राय के बेटे राजवीर की डूब कर मौत हो गयी। इस हादसे के बाद ग्रामीणों को काफी तलाश के बाद शाम में शव बरामद करने में कामयाबी मिली।