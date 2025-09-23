पटना में यात्रियों के बैग से गहने चुराने वाली चार महिलाओं सहित 7 गिरफ्तार, 10 लाख के गहने बरामद

खगौल में पुलिस ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में महिला यात्रियों से गहने चुराने वाले दो गिरोहों के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में चार महिलाएं और एक गहने गलाने वाला दुकानदार शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से दस लाख रुपये के गहने और दो लाख रुपये नगद बरामद किए हैं। कैमूर के कुदरा स्टेशन पर हुई चोरी के बाद यह कार्रवाई की गई।

संवाद सहयोगी, खगौल। रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेन में महिला यात्रियों के बैग से आभूषण चुराने वाले दो गिरोह के सात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें चार महिलाएं और एक चोरी का आभूषण खरीदकर गलाने वाला दुकानदार भी शामिल है। दोनों गिरोह ने हाल ही में कैमूर के कुदरा स्टेशन व भोजपुर में दो महिला यात्रियों के पर्स से लाखों रुपये के गहनों को गायब कर दिया था।

पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने दस लाख रुपये मूल्य के आभूषण और दो लाख नकद बरामद किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेल एसपी अमृतेन्दु शेखर ठाकुर ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को सफलता मिली। गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कैमूर जिले के कुदरा निवासी सिपु कुमार अपनी भाभी के साथ ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे थे। तभी कुछ महिला और पुरुषों ने उन्हें घेरकर छह हजार नकद और पर्स से कीमती गहने चुराकर फरार हो गए। छह लोगों को दबोचा गया पीड़िता की शिकायत पर रेल पुलिस और आरपीएफ ने छानबीन की। आरोपितों की पहचान की गई। इसके बाद सोननगर रेल थाना की सहायता से कुदरा से छह लोगों को दबोचा गया। इनकी पहचान नेहा खरवार, लंका खरवार, राजमा देवी, पुची खरवार, शहरी खरवार और संयोग खरवार के रूप में हुई है।

इनके पास से चोरी के गहने और छह हजार रुपये नगद जब्त किया गया। दूसरे मामले में रेल पुलिस ने भोजपुर जिले से दो लोगों को पकड़ा। भोपाल से पटना जा रहे एक यात्री का पर्स चोरी होने की जांच में यह कार्रवाई की गई।