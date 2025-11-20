गांधी मैदान में ऐतिहासिक हलचल: नीतीश कुमार पहुंचे, पीएम मोदी एयरपोर्ट से समारोह स्थल के लिए रवाना

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना का गांधी मैदान आज राजनीति के सबसे बड़े और ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बना। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुबह से ही राजधानी ही नहीं, बल्कि कई जिलों से भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे। पूरे मैदान में नारे, उत्साह, संगीत और सांस्कृतिक माहौल का ऐसा संगम दिखा, जिसने इसे एक विशाल लोकतांत्रिक उत्सव का रूप दे दिया।

मुख्यमंत्री पद के लिए नामित नीतीश कुमार करीब 10:46 बजे गांधी मैदान पहुंचे। उनके पहुंचते ही तालियों, नारों और स्वागत के शोर से पूरा मैदान गूंज उठा। सुरक्षा घेरे के बीच उनका आगमन बेहद भव्य दिखाई दिया। इससे पहले वे मुख्य मंच, वीवीआईपी एरिया और भीड़ प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की अंतिम समीक्षा कर चुके थे। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान के लिए रवाना हो गए। पीएम के काफिले के निकलते ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। SPG के साथ राज्य पुलिस के जवान मार्ग पर तैनात रहे। माना जा रहा है कि उनके पहुंचते ही शपथ ग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। गांधी मैदान में लगातार देश के विभिन्न राज्यों के नेताओं का आगमन होता रहा। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी पहुंचे, फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, इसके बाद नागालैंड, सिक्किम और मेघालय के मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे।