Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    KGBV की छात्राओं को फ्री में मिलेगी NEET और JEE की कोचिंग, शिक्षा विभाग ने 'फिजिक्सवाला' से किया समझौता

    By Dina Nath Sahani Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने फिजिक्सवाला के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत छात्राओं को NEET और JEE जैसी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग (Bihar Free Coching) मिलेगी। यह कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी, जिससे गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निशुल्क कोचिंग। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। अगले साल यानी नए शैक्षणिक सत्र से राज्य में सभी 634 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। पहले चरण में 232 विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की छह हजार से ज्यादा छात्राओं को कोचिंग दी जाएगी। इसके तहत छात्राओं को JEE एवं NEET की परीक्षा की तैयारी करायी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पर बिहार सरकार का सालाना 23 लाख 15 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि, राज्य में 402 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई होती है, लेकिन इन विद्यालयों को भी प्लस-टू तक अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि उन विद्यालयों में भी जेईई एवं नीट की कोचिंग कराई जा सके।

    फिजिक्सवाला कोचिंग संस्थान से हुआ करार

    निशुल्क कोचिंग के तहत छात्राओं को प्रतिदिन दो घंटे की ऑनलाइन कक्षाएं होंगी। जिसमें दो वर्ष फाउंडेशन कोर्स और एक वर्ष का टारगेट कोर्स शामिल है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान फिजिक्सवाला के साथ MOU किया है।

    स्टडी मैटेरियल को लेकर भी शिक्षा विभाग एवं फिजिक्सवाला के बीच करार हुआ है। जेईई और नीट के स्टडी मैटेरियल को विशेषज्ञों द्वारा तैयार कराकर उपलब्ध कराई जाएगी। हर विषय के पेपर को विशेषज्ञ तैयार करेंगे और ऑनलाइन क्लास भी लेंगे।

    टेक्नॉलॉजी के साथ होगी पढ़ाई

    फाउंडेशन कोर्स या एडवांस, दोनों की पढ़ाई और जेईई-नीट में सफलता पाने के गुर भी विशेषज्ञ ही बताएंगे। लाइव-रिकॉर्डेड क्लास, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल कंटेंट, हिंग्लिश माध्यम में परीक्षा की तैयारी, प्रैक्टिस एवं माक टेस्ट, डाउट समाधान भी विशेषज्ञ ही कराएंगे।

    इन सब के अलावा इंटरएक्टिव डिजिटल क्लास, प्रैक्टिस टेस्ट, एआइ-आधारित डाउट समाधान, पीडब्ल्यू-एप्प का नि:शुल्क उपयोग एवं अध्ययन प्रगति की नियमित मॉनीटरिंग होगी।