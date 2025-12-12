Bihar Government: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को मिलेगी चार विदेशी भाषाओं की मुफ्त शिक्षा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी हासिल करने हेतु अवसर दिलाने में जुटी नीतीश सरकार नये साल में चार विदेशी भाषाओं की निशुल्क पढ़ाई शुरू कराने जा रही है। जनवरी से युवाओं को जापानी, जर्मन, कोरियाई और अरबी भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी।

निकट भविष्य में चीनी, फ्रेंच, इतालवी, रूसी, स्पेनिश जैसी भाषाएं भी युवाओं को सिखाई जाएगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने बिहार कौशल विकास मिशन काे अहम जिम्मेदारी दी है।

विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सप्ताह में पांच दिन कराएगी जाएगी। हर दिन दो घंटे का ऑफलाइन और डिजिटल लैब में पढ़ाई की व्यवस्था होगी। चार से आठ माह का विदेशी भाषाओं का पाठ्यक्रम होगा।

विभाग के सचिव दीपक आनन्द के मुताबिक डिग्रीधारी युवाओं को अंग्रेजी समेत चार विदेशी भाषाएं निशुल्क सिखाई जाएगी। स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के अलावा आइटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग तथा नर्सिंग पास युवाओं को विदेशी भाषा पढ़ने-सीखने का मौका मिलेगा।

विदेशी भाषाओं में युवाओं के नामांकन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई व प्रशिक्षण हेतु दशरथ मांझी श्रम व नियोजन अध्ययन संस्थान में व्यवस्था है।

विदेशी भाषाओं को सीखने से युवाओं को विभिन्न सेक्टर में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। खासकर विदेशी कंपनियों समेत इंटरनेशनल मोबिलिटी में करियर बनाने का अवसर मिलेगा।