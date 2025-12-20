Language
    Bihar Board: चतुर्थ सक्षमता का परिणाम जारी; विशिष्ट शिक्षक बनने का अब अंतिम मौका, कब और कैसे करें आवेदन? यहां जानें

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    बिहार बोर्ड ने चतुर्थ सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। विशिष्ट शिक्षक बनने का यह अंतिम मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर स ...और पढ़ें

    सक्षमता परीक्षा का परि‍णाम जारी करते अध्‍यक्ष आनंद क‍िशोर। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शनिवार को चतुर्थ सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। वेबसाइट https://sakshamtabihar.com पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी लागइन आइडी व पासवर्ड सबमिट कर परिणाम अपलोड कर सकते हैं।

    अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के लिए पांच बार सक्षमता परीक्षा आयोजित की जानी है। इसमें से चार का आयोजन हो चुका है। पांचवीं और आखिरी सक्षमता परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित को ही विशिष्ट शिक्षक का लाभ मिलेगा।

    अभी तक की सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले तथा अनुत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए यह आखिरी मौका है। पांचवें चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में उन्हें विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाले लाभ से वंचित होना होगा। 

    आनंद किशोर ने बताया कि पांचवें चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए 31 दिसंबर से नौ जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जो चतुर्थ और पंचम दोनों सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा करना है तथा अन्य अभ्यर्थी को पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

    पंचम सक्षमता परीक्षा का आयोजन जनवरी अंतिम या फरवरी प्रथम सप्ताह में संभावित है। इसका परिणाम फरवरी अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा।

    राज्य में तीन लाख 60 हजार से आसपास नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। अबतक दो लाख 66 हजार 766 उत्तीर्ण हो चुके हैं। जबकि लगभग 40 हजार अभी तक किसी भी चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किए हैं।

    • 3.60 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखते हैं
    • चार चरणों की सक्षमता परीक्षा में 2.66 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हो चुके हैं उत्तीर्ण
    • 40 हजार के आसपास नियोजित शिक्षक किसी भी चरण की परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं
    • 31 दिसंबर से पांचवें चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए स्वीकार किए जाएंगे आवेदन

    एक जनवरी से सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन

    बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एक जनवरी, 2026 से 10वीं और 12वीं के अंकपत्र और प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

    अध्यक्ष ने शनिवार को डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम (DVS) पोर्टल को लांच किया। इसमें नियोक्ता कंपनी बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण अपने कर्मचारियों के मैट्रिक व इंटरमीडिएट से संबंधित अंक व प्रमाण पत्र का सत्यापन निर्धारित अवधि में करा सकेंगे।

    इसके लिए नियोक्ता कंपनी को बोर्ड के पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। विस्तृत जानकारी बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध है। सत्यापन कार्य में मानवीय हस्तक्षेप को शून्य कर दिया जाएगा।