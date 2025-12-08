Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनबाद से चलने वाली 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को मिला एक्सटेंशन, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

    By Manish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए धनबाद से चंडीगढ़, गोरखपुर, लोकमान्य तिलक एवं दिल्ली के लिए चलाई जा रही चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर धनबाद से चंडीगढ़, गोरखपुर, लोकमान्य तिलक एवं दिल्ली के लिए चलाई जा रही चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार किया गया है। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने दी। ध

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नबाद-चंडीगढ़-धनबाद 03311/03312 स्पेशल अब गाड़ी संख्या 03311 धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल 12 दिसंबर से 13 जनवरी तक सप्ताह में दो दिन प्रत्येक शुक्रवार एवं मंगलवार को, जबकि गाड़ी संख्या 03312 चंडीगढ़-धनबाद स्पेशल 14 दिसंबर से 15 जनवरी तक सप्ताह में दो दिन प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को चलेगी।

    इसी प्रकार धनबाद-गोरखपुर-धनबाद 03677/03678 स्पेशल अब गाड़ी संख्या 03677 धनबाद-गोरखपुर स्पेशल 14 दिसंबर से 11 जनवरी तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार को, जबकि गाड़ी संख्या 03678 गोरखपुर-धनबाद स्पेशल 15 दिसंबर से 12 जनवरी तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी।

    धनबाद-लोकमान्य तिलक-धनबाद 03379/03380 स्पेशल अब गाड़ी संख्या 03379 धनबाद-लोकमान्य तिलक स्पेशल 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को, जबकि गाड़ी संख्या 03380 लोकमान्य तिलक-धनबाद स्पेशल 18 दिसंबर से 15 जनवरी तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को चलेगी।

    धनबाद-दिल्ली-धनबाद 03309/03310 स्पेशल अब गाड़ी संख्या 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक सप्ताह में दो दिन प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार को, जबकि गाड़ी संख्या 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल 14 दिसंबर से 14 तक तक सप्ताह में दो दिन प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को चलाई जाएगी।