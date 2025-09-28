नौ बाउंसरों की गिरफ्तारी मामले में पूर्व पार्षद नामजद, अवैध हथियार भी बरामद

पटना सिटी में चौक थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद श्याम बाबू राय को अवैध हथियार बरामदगी मामले में नामजद किया है। नौ बाउंसरों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने बताया कि वे पूर्व पार्षद को बेउर जेल से लाने गए थे। पुलिस बरामद हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन कर रही है और हथियारों में बदलाव की जांच कर रही है। मौके से कई हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं।

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। चौक थाना पुलिस ने कैमाशिकोह से बरामद नियमित व अवैध हथियार की बरामदगी तथा नौ बाउंसरों की गिरफ्तारी मामले में विभिन्न कांडों में आरोपित पूर्व पार्षद श्याम बाबू राय को नामजद अभियुक्त बनाया है। बाउंसरों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि सभी पूर्व पार्षद को लाने बेउर जेल गए थे। बाउंसरों के पास से बरामद हथियारों के लाइसेंस का पुलिस सत्यापन कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने हथियारों को मॉडिफाइड कराया एवं आवंटित कारतूस के साथ छेड़छाड़ की है। कुछ व्यक्तियों ने हथियार संबंधित कागजात मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया।

चौक थाना के एएसआई अनिल कुमार राम ने प्राथमिकी में बताया है कि 25 सितंबर को सूचना मिली कि हथियारों के साथ लगभग दस लोगों को कैमाशिकोह जाते हुए देखा गया। पुलिस ने जब इन्हें रोका व टोका तो सभी भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस बल के सहयोग से इन्हें पकड़ हथियार को कब्जे में लेकर छानबीन की गई।

पूर्व पार्षद श्याम बाबू राय भी आरोपी एसपी पूर्वी परिचय कुमार के अनुसार गिरफ्तारों में उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिला के ग्राम तेलियन कापुरा, बलकरणपुर के राजेश कुमार, भोजपुर जिला के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के गोढना के लोहा सिंह, नालंदा के जयप्रकाश सिंह, सिवान के दिनेश सिंह, दानापुर के राजेश रंजन पिता, जगदीशपुर के सत्येंद्र, रोहतास के जितेंद्र सिंह, मालसलामी दमराही घाट के बबलू कुमार व नवाबगंज बुंदेल टोली के मोहम्मद साहेबजादा हैं।

मॉडिफाई राइफल भी बरामद प्राथमिकी में नौ अभियुक्तों के अलावा पूर्व पार्षद श्याम बाबू राय को भी पुलिस ने आरोपित किया है। बरामदगी में पांच राइफल में चार नियमित, दो पिस्टल में एक नियमित, तीन मैगजीन, 29 गोली व तीन खोखा है।