कोहरे से रेल यातायात प्रभावित, ट्रेनें 11 घंटे तक लेट; लिस्ट में कुम्भ एक्सप्रेस भी शामिल

जागरण संवाददाता, पटना। सर्दी की शुरुआत के साथ ही घने कोहरे ने रेल यातायात को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दानापुर मंडल (Danapur Rail Mandal) से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें औसतन 2 से 7 घंटे तक देरी से चल रही हैं।

कोहरे के कारण दानापुर मंडल की समयबद्धता में 5-7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अभी तक जहां यह 85 प्रतिशत से ऊपर थी, वहीं अब करीब 80 प्रतिशत के आसपास रह गई है। सबसे खराब हालत वाराणसी मंडल की है, जहां केवल 65 प्रतिशत ट्रेनें ही समय पर चल पा रही हैं।

लखनऊ मंडल में यह आंकड़ा 75-80 प्रतिशत के बीच है। दानापुर मंडल की स्थिति अभी भी इन दोनों से बेहतर है। कोहरे में सुरक्षित परिचालन के लिए रेलवे ने सभी इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगवा दिए हैं और ट्रेनों की रफ्तार पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है।

साथ ही सभी सिग्नल पोस्ट पर ल्यूमिनस एवं रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगाई गईं है। सिग्नल साइटिंग बोर्ड पर लाइन मार्किंग की गई है। लेवल क्रॉसिंग बैरियर पर भी चमकदार स्ट्रिप लगाई गईं है। दानापुर मंडल में एक हजार से अधिक फॉग सेफ डिवाइस तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कोहरे के मद्देनजर दानापुर मंडल से होकर जाने वाली करीब दो दर्जन ट्रेनें एक दिसंबर से अस्थायी रूप से रद कर दी गई हैं।