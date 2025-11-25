Bihar Weather: धुंध ने थामी प्लेन और ट्रेन की रफ्तार, यात्रा में देरी से लोग परेशान

जागरण संवाददाता, पटना। सुबह हल्की धुंध और स्माग की वजह से सोमवार को जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा प्रभावित रही। कम विजिबिलिटी के कारण कुल सात जोड़ी यानी 14 फ्लाइट अपने निर्धारित समय से देरी से चलीं या देरी से पहुंचीं।

खास तौर पर दिल्ली और मुंबई रूट की फ्लाइट सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6ई-2134 करीब दो घंटे विलंब से उड़ी। मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6ई-2167 एक घंटा देरी से रवाना हुई। एयर इंडिया की मुंबई फ्लाइट एआइ 2790 डेढ़ घंटे विलंब से पटना पहुंची।

इसके अलावा पुणे जाने वाली इंडिगो 6ई-126 एक घंटा देर है। हैदराबाद जाने वाली स्मार्टविंग एसजी-875 एक घंटा, एयर इंडिया एक्सप्रेस आइएक्स 1953 डेढ़ घंटा से ज्यादा विलंब रही। दिल्ली जाने वाली इंडिगो 6ई-6644 एक घंटा विलंब रही। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक मौसम में अचानक आई नमी की वजह से हवा में स्माग की हल्की परत बन गई, जिससे विमानों को लैंडिंग और टेकआफ के लिए अतिरिक्त समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि एयरलाइंस ने विमान यात्रियों को पहले ही मैसेज और ईमेल के जरिए देरी की सूचना दे दी थी, लेकिन फिर भी कई यात्री परेशान रहे और इंटरनेट मीडिया पर एयरलाइंस को आन-टाइम परफार्मेंस सुधारने की सलाह दी।

फिलहाल मौसम साफ होने की उम्मीद है, मगर यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस पहले चेक कर लें। हालांकि तापमान में आ रही गिरावट से विमान परिचालन पर असर पड़ेगा। कंपनियां यात्रियों की सुविधा और विमान के समय पर परिचालन के लिए कदम उठाएंगी।

ट्रेनों के परिचालन में भी दिखा असर दानापुर रेल मंडल के विभिन्न रूटों पर सोमवार को ट्रेन संचालन प्रभावित रहा। कई महत्वपूर्ण मेल, एक्सप्रेस, वंदे भारत एवं स्पेशल ट्रेनों के देर से चलने के कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

पटना जंक्शन सहित मंडल के अन्य स्टेशनों पर दिन भर यात्रियों की भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। बरौनी–दानापुर मेमू (63217) 45 मिनट विलंब से पटना जंक्शन पहुंची। झाझा–दानापुर फास्ट पैसेंजर (5302) 1.43 घंटा देरी से चली। नई दिल्ली से राजगीर जाने वाली श्रमजीवी सुपरफास्ट (12392) 2.40 मिनट विलंबित रही। हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (22348) पटना जंक्शन से 1.55 घंटा की देरी से खुली। उधना–जयनगर अंत्योदय एक्सप्रेस (22564) 33 मिनट देर से पटना पहुंची। पूजा स्पेशल ट्रेनों की भी स्थिति रही खराब आनंद विहार टर्मिनल–भागलपुर पूजा स्पेशल (04458) 4 घंटे 31 मिनट विलंब से पटना पहुंची। वहीं उधना–जयनगर पूजा स्पेशल (09031) 11 घंटे की भारी देरी से चल रही है। बरौनी–उधना पूजा स्पेशल (09034) 9 घंटे देर से दानापुर पहुंची। रक्सौल पूजा स्पेशल (07357) 7 घंटे 15 मिनट विलंब से संचालित हो रही है।

आनंद विहार–पटना पूजा स्पेशल (02392) 5 घंटे की देरी से चल रही है। टाटानगर–बक्सर एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे विलंब से चल रही है। कोडरमा–दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 18 मिनट देरी से है। कोटा–पटना एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट विलंब से संचालित हो रही है।