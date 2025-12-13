Language
    चारा घोटाला: पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और पूर्व विधायक ध्रुव भगत समेत तीन आरोपी पहुंचे कोर्ट, रोजाना सुनवाई शुरू

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार के पटना में चारा घोटाला मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत समेत तीन आरोपी कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट में रोजाना सुनवाई ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। चारा घोटाला से जुड़े एक मुख्य मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और पूर्व विधायक ध्रुव भगत सहित तीन आरोपितों ने शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

    अदालत ने इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई का आदेश पारित करते हुए मामले के सभी आरोपितों को अदालत में अपनी सशरीर उपस्थिति भी दर्ज कराने का आदेश दिया था।

    इसी आदेश के आलोक में मामले में आरोपित पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत और पशुपालन विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक ओपी दिवाकर विशेष अदालत में सशरीर उपस्थित हुए।

    यह मामला वर्ष 1996 का है। मामला भागलपुर के बांका उप जिला कोषागार से पशुपालन विभाग में जाली विपत्रों के आधार पर लगभग 45 लाख रुपयों की अवैध निकासी का है।

    पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत कई तत्कालीन मंत्री, विधायक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस मामले में आरोपित थे। सीबीआई ने मामले में 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

    इनमें से कई आरोपितों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद तथा लोक लेखा समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश शर्मा एवं ध्रुव भगत समेत 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है।

