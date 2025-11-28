जागरण संवाददाता, पटना। चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को सीबीआई ने अपने 109 वें गवाह के रूप में एक हस्तलिपि विशेषज्ञ यूजीएस भटनागर की गवाही कराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण के बाद गवाह को उन्मुक्त कर दिया गया। मामले में अगली सुनवाई चार दिसंबर 2025 को होगी । यह मामला भागलपुर के बांका उप जिला कोषागार से पशुपालन विभाग में जाली विपत्रों के आधार पर लगभग 45 लाख रुपयों की अवैध निकासी का है।

इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित कई तत्कालीन मंत्री, विधायक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरोपित हैं। सीबीआई ने मामले की प्राथमिकी आर सी 63 (ए) /96 के रूप में दर्ज करने के बाद 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में कई आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में लालू प्रसाद सहित 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है।

पांच सौ रुपये रिश्‍वत मामले में सजा पांच सौ रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के 32 वर्ष पुराने एक मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने शुक्रवार को अंचल कर्मचारी को छह माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है।