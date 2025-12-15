IAS Promotion: बिहार के 5 अधिकारियों को सरकार का तोहफा, संयुक्त सचिव के पद पर प्रमोशन 

राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के पांच अफसरों को संयुक्त सचिव के रूप मे प्रोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

जिन अफसरों को प्रोन्नति दी गई है, उनमें पूर्णिया के एसडीओ पार्थ गुप्ता, बाढ़ के एसडीओ आशीष कुमार, बगहा के एसडीओ गौरव कुमार, बिहारशरीफ के एसडीओ काजले वैभव नितिन तथा मोतिहारी सदर के एसडीओ निशांत सिहारा शामिल हैं।