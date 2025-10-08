Language
    रोहतास के अकोढ़ी गोला में पंचायती के दौरान गोलीबारी, दीपक यादव घायल, पुलिस जांच में जुटी

    By Upendra Mishra Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:05 PM (IST)

    अकोढ़ी गोला में पंचायती के दौरान एक युवक दीपक यादव को गोली मार दी गई। महुआयरी निवासी दीपक यदवा निवासी सत्यम कुमार के घर पर आयोजित पंचायती में शामिल हुए थे जहाँ विवाद होने पर उन्हें गोली मार दी गई। घटना दोपहर 3 बजे हुई जिसके बाद घायल दीपक को अस्पताल ले जाया गया।

    अकोढ़ी गोला में पंचायती के दौरान गोलीबारी

    संवादसूत्र, अकोढ़ी(रोहतास)। अकोढ़ी गोला के स्थानीय मुख्य बाजार के संस्कृत विद्यालय के समीप एक घर में बुधवार को पंचायती के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक की पहचान महुआयरी निवासी भोला यादव के पुत्र दीपक यादव के रूप में हुई है।

    दीपक यादव यदवा निवासी सत्यम कुमार के घर में आयोजित पार्टी और पंचायती में शामिल था, जहां कुछ विवाद को लेकर बातचीत चल रही थी। तभी दीपक यादव को साथ मौजूद युवकों ने गोली मार दी। घटना दोपहर 3 बजे घटी। गोली लगते ही दीपक वहीं गिर गए।

    गोली की आवाज सुनकर मुहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। घायल को पहले डेहरी के डॉ. बीरेंद्र कुमार के क्लिनिक ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।

    एएसपी अशुलोतेश झा ने बताया कि गोली लगने के कारणों की जांच की जा रही है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर नमूने एकत्र कर रही है। इस घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

    गोली मारने के बाद मौके पर मौजूद युवक फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, पंचायती के दौरान विवाद बढ़ने से यह वारदात हुई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।